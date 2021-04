Barbara D’Urso e Federica Panicucci tremano: Elisa Isoardi potrebbe fargli le scarpe

Elisa Isoardi sbarca a Mediaset con un nuovo programma?

Dopo la sua breve esperienza nel reality show di Ilary Blasi sembra proprio che Elisa Isoardi lavorerà a Mediaset nella prossima stagione televisiva. Pare che la professionista piemontese non affiancherà Francesco Vecchi a Mattino 5.

Secondo quanto riportato da alcune agenzie, al contrario di alcune voci circolate ultimamente sul web, non sarebbe infatti il contenitore mattutino guidato da Federica Panicucci la destinazione della ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi nelle trasmissioni storiche della rete ammiraglia Mediaset.

Prenderà il posto di Federica Panicucci o Barbara D’Urso?

Infatti, già tempo prima alla partecipazione di Elisa Isoardi come naufraga alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi’, dopo la sua esperienza a Ballando con le Stelle con il ballerino siciliano Raimondo Todaro, all’epoca erano usciti alcuni rumors sulla professionista piemontese e sul suo futuro professionale a Mediaset che adesso avrebbero trovato delle certezze.

Infatti, stando a quanto riportato dal noto giornale Il Fatto Quotidiano, per la cuneese, dopo il reality show di Ilary Blasi, ci sarebbero due possibilità. In pratica, il pubblico del Biscione avrà la possibilità di vederla alla conduzione di Domenica Live. Infatti, pare che dal prossimo autunno la professionista partenopea, Barbara D’Urso, dovrebbe lasciare il format festivo. Oppure, la Isoardi potrebbe sbarcare in una trasmissione totalmente nuova, Mattino 5 weekend.

Il riscatto di Elisa Isoardi dopo l’addio alla Rai

Di conseguenza, dopo un paio di conduzioni del cooking show La prova del cuoco in onda su Rai Uno, da settembre tornato nelle mani di Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno, ora per Elisa Isoardi potrebbe essere giunta l’occasione giusta per emergere. Ricordiamo che nel frattempo la professionista piemontese ha avuto un infortunio al piede nel talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle e l’incidente all’occhio in Honduras per l’Isola dei Famosi 15.

Ovviamente al momento sono solo delle voci che circolano in rete e non c’è nessuna ufficialità da parte dei vertici del Biscione. Tuttavia, sembra proprio che l’ex di Matteo Salvini possa intraprendere una carriera a Cologno Monzese dopo un ventennio nella tv di Stato.