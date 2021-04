Elettra Lamborghini non sopporta Valentina Persia: “È polemica e cattiva”

Elettra Lamborghini critica Valentina Persia

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista ad Elettra Lamborghini, al momento impegnata col ruolo d’opinionista nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La nota cantane emiliana ha detto la sua su alcuni naufraghi che si trovano in Honduras e che si giocano per trionfare al reality show di Canale 5. Una dei concorrenti di spicco è senza ombra di dubbio Valentina Persia che, col suo carattere duro e deciso, spesso prevale sugli altri.

Un atteggiamento che non piace proprio alla collega di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Infatti, senza peli sulla lingua l’ex giurata di The Voice of Ilaty ha punzecchiato la comica romana in questo modo: “Valentina Persia ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo”.

Le parole di stima per Gilles Rocca

Oltre a Valentina Persia, un altro naufrago dell’Isola dei Famosi 15 che sta creando una serie di polemiche per il suo atteggiamento è Gilles Rocca. Quest’ultimo, criticato anche da Stefania Orlando, giovedì scorso ha avuto un comportamento non educato nei confronti delle nuove arrivate facendo addirittura il verso del cane e del gatto.

Intervistata dal settimanale Oggi, Elettra Lamborghini ha affermato che non sopporta particolarmente il vincitore di Ballando con le Stelle, tuttavia ha espresso dei giudizi positivi nei suoi confronti. “Gilles è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”, ha fatto sapere l’ereditiera emiliana.

Elettra Lamborghini dice la sua su Isolde e Beatrice

Chi ha seguito l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 sa perfettamente che giovedì scorso in Honduras sono arrivati altri quattro naufraghi in attesa dell’arrivo di Ignazio Moser. Elettra Lamborghini, intervistata dal periodico Oggi ha detto la sua a proposito di due delle new entry, ovvero Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Quest’ultima, però, è stata già eliminata ma sta proseguendo la sua avventura in Honduras su un’altra spiaggia. “Isolde Kostner è provvidenziale, ci voleva proprio. Finalmente una che li metterà a lavorare. Beatrice Marchetti… boh! È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia”, ha concluso l’opinionista.