Isola dei Famosi, cancellata la puntata del giovedì: la nuova programmazione di maggio

Nuova programmazione per L’Isola dei Famosi 15

Arrivano delle importanti variazioni sul palinsesto della rete ammiraglia Mediaset che al momento in alcune prime serate sta ottenendo degli ottimi numeri. Prossimamente ci sarà un nuovo cambio di programmazione per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, dal prossimo mese, ovvero maggio 2021, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non andrà più in onda il giovedì sera.

Il programma che si svolge tra l’Honduras e Cologno Monzese infatti si sposterà al venerdì, prendendo il posto che al momento è occupato dallo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Confermato, invece, l’appuntamento del lunedì sera. Per quale motivo gli addetti ai lavori del Biscione hanno deciso di effettuare questo cambiamento? Prima di tutto per gli ascolti non proprio esaltanti che ila trasmissione sta ottenendo ogni giovedì sera. Ma andiamo a vedere nello specifico le ragioni di questo cambio.

Ascolti troppo bassi il giovedì: penalizzati per la differita

Infatti, settimana dopo settimana L’Isola dei Famosi 2021 sta perdendo terreno contro la concorrenza, ossia la fiction di Rai Uno Un passo dal cielo con Daniele Liotti. Ad esempio, l’undicesima puntata, quella andata in onda lo scorso 22 aprile, ha stabilito un record negativo.

Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ha ottenuto solo il 16.9% di share con 2.838.000 di telespettatori. In più, il giovedì tutti i protagonisti sono costretti a registrare il format con qualche ora di anticipo. Il motivo? Per lasciare spazio al game avventure Supervivientes, l’Isola dei Famosi in versione iberica che va in onda lo stesso giorno su Telecinco.

L’Isola dei Famosi 2021 come il Grande Fratello Vip 5: il lunedì e il venerdì sera

Quindi, al termine dello show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi avrà la stessa programmazione dell’altro reality show di Canale 5. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip 5.

Infatti, Alfonso Signorini da settembre fino al primo marzo, tranne qualche settimana di stop, ha condotto il programma realizzato a Cinecittà due volte a settimana: appunto il lunedì e il venerdì sera. Anche in quell’occasione il GF Vip nel primo appuntamento settimanale otteneva maggiore ascolto rispetto al secondo.