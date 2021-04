Oroscopo 25 aprile 2021, classifica: Acquario attenti, Cancro in forma

Le previsioni dell’oroscopo del 25 aprile 2021 denotano una giornata un po’ altalenante per i nati sotto il segno della Vergine. Gli Acquario non devono trascurare il partner, mentre i Cancro sono al top.

Previsioni 25 aprile primi sei segni

1 Cancro. Momento sfavillante per l’amore. Le coppie solide potranno pensare di compiere scelte importanti. Non abbattetevi e non demordete. La fortuna aiuta gli audaci, pertanto, non lasciatevi condizionare da qualche piccolo intoppo. In campo professionale ci vuole astuzia e ingegno.

2 Gemelli. Se avete delle questioni in sospeso con qualcuno, è opportuno risolverle quanto prima. Per quanto riguarda i sentimenti, essi sono favoriti, specie per quanto riguarda i single. Siate audaci e non lasciatevi sopraffare da coloro i quali diranno di non credere abbastanza nelle vostre potenzialità.

3 Toro. Buon momento per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 25 aprile 2021 denota una domenica all’insegna della famiglia. Cercate di trascorrere la maggior parte del vostro tempo in compagnia delle persone care. Specie in questo periodo sentite moltissimo la necessità di affetto.

4 Bilancia. Coloro i quali stanno pensando di investire del denaro darebbero bene a prendere in considerazione i pro e i contro. I primi saranno sicuramente maggiori rispetto ai secondi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, bisogna essere propositivi e avere un po’ di inventiva.

5 Scorpione. Momento molto positivo per quanto riguarda le emozioni. In questi giorni avete un po’ gli ormoni in subbuglio, pertanto, non sarà difficile avere degli sbalzi d’umore repentini. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, siete pieni di spirito d’iniziativa.

6 Capricorno. Non giocate con i sentimenti. Se avete il piede in due scarpe è opportuno fare una scelta al più presto. Cercate di non essere troppo avventati nelle decisioni. Specie in campo professionale bisogna avere gli occhi ben aperti. Non tutte le persone che vi circondano sono sincere.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Pesci. L’emotività continuerà a regnare nella vostra vita. Cercate di non trascurare la ragione, perché in questo periodo potreste essere portati a compiere scelte affrettate proprio a causa di della fretta. I sentimenti procedono bene, ma è necessario non lasciarsi andare troppo con una persona appena conosciuta.

8 Acquario. Cercate di non trascurare una persona cara. In campo sentimentale potrebbe nascere qualche disguido proprio a causa delle vostre disattenzioni. Non date mai nulla per scontato, o potreste pentirvene. In campo professionale, invece, è bene osare e non lasciarvi condizionare dal parere altrui.

9 Sagittario. Non sottovalutate i nuovi incontri. Questo è un periodo pieno di cambiamenti, pertanto, cercate di essere attenti e di avere una grande capacità di adattamento. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è opportuno guardarsi bene dai nemici, ma ancor di più dagli amici.

10 Vergine. Oggi potreste essere un po’ malinconici. L’Oroscopo del 25 aprile 2021 denota una giornata piuttosto cupa per quanto riguarda l’umore. Cercate di rasserenarvi provando a trascorrere il tempo con le persone a voi care. La prossima settimana sarà piuttosto impegnativa per il lavoro.

11 Leone. Incomprensioni e intoppi dal punto di vista dei sentimenti. Cercate di non essere troppo puntigliosi e petulanti. Nella vita è opportuno essere flessibili e adattarsi alle circostanze che si presentano sul vostro cammino. Siate intraprendenti e furbi per quanto riguarda il settore professionale.

12 Ariete. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Qualche piccola polemica potrebbe nascere in campo sentimentale, pertanto, è meglio andarci piano e non trarre conclusioni affrettate. In campo professionale, invece, meglio non essere troppo esigenti.