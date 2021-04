Belen Rodriguez risponde alle domande dei fan e svela: le sue paure su Antonio, baci saffici e altro (FOTO)

In queste ore, la showgirl Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un botta e risposta con i fan durante il quale ha risposto a moltissime domande. La donna è entrata nel merito di molte questioni, alcune delle quali anche molto spinose e personali.

Tra gli argomenti maggiormente degni di nota trattati c’è, ad esempio, il suo rapporto con Antonio e le paure che hanno accompagnato questa relazione fin dai primi momenti. La protagonista, poi, ha parlato anche di alcuni baci saffici. Vediamo cosa è emerso.

Belen e le domande dei fan: la sua paura più grande

La vita privata di Belen Rodriguez desta sempre molta curiosità per i fan che, infatti, si divertono ad inondarla di domande. Lei ha deciso di soddisfare la curiosità di molti ed ha parlato a cuore aperto di molte questioni. Il primo argomento a destare l’attenzione del followers riguarda alcune paura che hanno attanagliato la showgirl quando si è fidanzata con il parrucchiere. Nello specifico, la dama ha ammesso di essersi parecchio spaventata nel momento in cui ha appreso la reale età del ragazzo.

I troppi anni di differenza che li separano sembravano essere un ostacolo insormontabile. Inizialmente, infatti, Belen credeva che Antonio fosse troppo piccolo e immaturo per i suoi standard. Poco per volta, però, si è resa conto del fatto che lui fosse molto più maturo di lei su molte cose. Il suo modo di fare, la sua serietà e le sue attenzione l’hanno conquistata sin dal primo momento, pertanto, hanno annullato completamente tutte le sue paure.

La Rodriguez e i baci saffici

Nel rispondere alle domande dei fan, Belen Rodriguez ha svelato anche di aver dato anche dei baci saffici nella sua vita. In particolare, ha detto che da adolescente le è capitato di baciare altre donne. Tuttavia, ogni volta che lo ha fatto non ci ha mai messo coinvolgimento emotivo e sentimento. Tra le varie curiosità, poi, c’è anche chi le ha chiesto di parlare della sua gravidanza. A tal proposito, alcune persone le hanno chiesto di svelar quanti chili abbia preso.

Belen ha mostrato i risultati della sua bilancia ed ha detto che, attualmente, pesa 63 chili e prima di scoprire di essere incinta ne pesava 57. Malgrado questo, però, la showgirl ha ammesso di mangiare molto in questo periodo e di lasciarsi andare a qualche capriccio che, in tempi normali, non avrebbe certamente assecondato.