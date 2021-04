Valentina Persia aggredisce verbalmente Vera Gemma: la litigata fuori onda in Palapa

Diatriba tra Valentina Persia e Vera Gemma

Niente da fare, Vera Gemma non riesce ad essere accattata dal resto del gruppo de L’Isola dei Famosi 15. La prima volta gli è costata l’eliminazione della spiaggia principale finendo in esilio a Playa Esperanza. Una volta tornata, gli altri naufraghi del reality show di Canale 5 non la sopportano al punto che l’hanno mandata nuovamente in nomination.

Infatti, lunedì sera dovrà uscire una tra lei e Fariba Tehrani. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata con la conduttrice Ilary Blasi dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia. Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria, la padrona di casa si è collegata con la Palapa e ha detto: “So che Vera Gemma e Valentina hanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?”.

La comica romana spiega a Ilary Blasi cosa è successo

A quel punto ha preso la parola Valentina Persia che alla conduttrice Ilary Blasi ha spiegato che il giorno prima Vera Gemma aveva avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva: ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’.

“Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla dicendo che non se l’aspettava mi sembra un discorso non chiaro. Quindi poco fa ho avuto da ridere con lei. Sarà stato un momento di sconforto, ma non mi è sembrato che stamani abbia detto ‘ragazzi è passato tutto ora sto bene non mi votate’. Quindi Francesca è normale che poi fa questa scelta“, ha dichiarato la barzellettiera romana.

Vera Gemma e Valentina Persia: la lite fuori onda

Nelle ultime ore sulla piattaforma web Mediaset Play Infinity è stato caricato l clip contenente il fuori onda nella quale si vede la forte discussione a cui ha accennato la conduttrice Ilary Blasi. La cabarettista capitolina infatti ha alzato la voce ed ha bacchettato Vera Gemma per non aver avvisato tutti gli altri naufraghi che non voleva più essere nominata.

“Dovevi dì ‘grazie che m’hai votato’. Perché ieri sei stata con le lacrime agli occhi tutto er tempo. Un giorno de crisi? Ok ma tu hai detto ‘votatemi perché voglio uscire, vi prego sono arrivata’. Se avevi cambiato dovevi dircelo ‘ora voglio restare quindi ho cambiato idea’”, ha dichiarato la comica.