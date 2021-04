Matilde Brandi dopo la separazione: “Non vedo l’ora di incontrare un altro uomo”

Matilde Brandi vuole voltare pagina dopo l’addio di Marco

L’avventura di Matilde Brandi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non è durata tanto. Tuttavia, l’ex ballerina del Bagaglino ha lasciato l’impronta nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo questa avventura, la donna ha dovuto affrontare uno dei periodi più bui della sua vita. In pratica è stata lasciata dal suo storico compagno con un messaggio. Ricordiamo che lei e Marco sono stati insieme per ben 17 anni ed è anche il padre delle sue figlie.

Dopo un periodo di dolore e sofferenza, l’ex gieffina sembra decisa a voltare pagina e riprendere in mano la sua vita. Intervistata dal magazine DiPiù, la donna ha fatto una confessione inattesa: “Non vedo l’ora di incontrare un altro uomo con cui condividere la quotidianità…Sono pronta ad aprirmi a nuovi incontri”.

L’ex gieffina e il padre delle figlie non si sono più viste

Come accennato prima, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Matilde Brandi ha dovuto fare i conti con una cruda realtà. La donna infatti, una volta tornata alla vita di tutti i giorni è venuta a conoscenza che la persona che amava l’ha lasciata. C’è da dire però, che prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà la ballerina e l’uomo avevano avuto già delle discussioni e il loro rapporto era caratterizzato da alti e bassi.

La soubrette romana ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per sanare questa storia, soprattutto per il bene delle loro figlie ma a quanto pare non ci è riuscita. Ad oggi i due si sentono solo al telefono. Intervistata dal settimanale DiPiù, la Brandi ha dichiarato: “Marco e io ci sentiamo spesso ma non ci siamo più visti”.

Matolde Brandi parla della fine della sua relazione con Marco

Nel corso della lunga intervista al periodico DiPiù, Matilde Brandi ha parlato del periodo di separazione che ha dovuto affrontare dopo la fine della sua storia d’amore con Marco. “All’inizio non è stato facile”, ha ammesso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, rivelando anche di aver passato momenti in cui faticava a dormire e mangiare.

Per questo motivo l’ex prima donna del Bagaglino è dimagrita parecchio. “Quando si sta male si dimagrisce in modo non sano”, ha concluso la donna facendo presente che ora pian piano si sta riprendendo.