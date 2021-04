Samantha De Grenet sul piede di guerra: “Non so chi sia Stefania Orlando”

Samantha De Grenet provoca Stefania Orlando

Nella giornata di Sabato l’ex gieffina Samantha De Grenet scatenato una serie di polemiche su Twitter dopo aver lanciato una frecciatina velenosa e soprattutto gratuita nei confronti di un’altra ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. Si tratta della sua rivale Stefania Orlando che si è vista recapitare un: “non so chi sia”.

Nello specifico, nel giro di poco tempo sul social network l’hashtag #nonsochisia è andato in tendenza in riferimento alla recente intervista che la soubrette romana ha rilasciato al magazine Mio. L’ex di Leonardo Pieraccioni, infatti, alla domanda: “Qualcuno ha insinuato che lei fosse gelosa dell’amicizia speciale fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, vuole rispondere?” , lei ha spiazzato tutti.

L’intervista al settimanale di gossip Mio

Intervistata dal noto periodico Mio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto alla domanda del giornalista che le ha chiesto se davvero fosse gelosa dell’amicizia nata nella casa di Cinecittà tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Samantha De Grenet ha risposto così: “Il Grande Fratello Vip è finito e quindi non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistano. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al GF che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando”.

Il botta e risposta a distanza tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando

Per chi non lo sapesse, le ex gieffine Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno avuta una discussione a distanza qualche settimana fa quando la soubrette romana, ospite in una puntata di Live Non è la D’Urso, ha minimizzato la frase pronunciata all’interno della casa di Cinecittà “io la uccido” rivolta proprio alla moglie di Simone Gianlorenzi.

“Cara Stefania Orlando mettere sulle tue storie un video che non rappresenta la realtà dei fatti, che tu peraltro conosci bene, per alimentare odio da parte di alcuni nei miei riguardi, non ti fa onore! Uno sfogo con un’amica è cosa molto diversa da una minaccia. Dentro la casa era stato tutto chiarito fino a farci entrambe le proprie scuse per parole dette l’una nei confronti dell’altra. Cosa devo pensare ora? Che hai recitato? Io non sono certamente perfetta, ma non lo sei neanche tu. Non siamo amiche, ma ti conosco da anni…”, aveva detto la donna.