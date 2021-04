Uomini e Donne, Aurora Tropea vittima di un furto: “Me lo hanno rubato…” (VIDEO)

Ad Aurora Tropea è stato rubato il cellulare

Chi segue Uomini e Donne da tempo sicuramente ricorderà Aurora Tropea che ha partecipato per diversi mesi al Trono over del dating show di Maria De Filippi. Un’esperienza negativa non solo per le numerose critiche ricevute da Gianni Sperti ma anche per il video che l’ex cavaliere Giancarlo Cellucci ha mostrato davanti a tutti. Talmente è rimasta scottata al punto di lasciare il programma di Canale 5 e denunciare l’uomo.

Purtroppo però anche lontana dai riflettori le cose non sono andate meglio per la donna. Infatti, è stata vittima di furto. Nello specifico, nelle ultime ore Aurora ha condiviso un filmato sul suo account Instagram in cui ha voluto far sapere che il suo smartphone è stato sottratto: “Faccio questo video per avvisarvi che mi hanno rubato il telefono…”. Un brutto gesto che ha infastidito moltissimo la Tropea.

La rabbia dell’ex dama del Trono over di U&D

Aurora Tropea, che potrebbe tornare nuovamente al parterre senior di Uomini e Donne, dopo aver rivelato ai follower di aver subìto un furto, ha anche detto di essere molto sconvolta, soprattutto perché in quel smartphone c’era tutto il suo mondo. “Purtroppo c’era il mio mondo: tutte le mie password, le mie foto carine con mia cugina, mia mamma…”, ha detto l’ex dama.

Quel cellulare per quest’ultima, la quale ha recentemente riferito che al dating show di Maria De Filippi avrebbe voluto un riscatto personale, andava ben oltre il valore materiale. Infatti, al suo interno c’erano delle cose molto importanti e private. (Continua dopo il video)

Aurora Tropea e la frecciatina velenosa a Gianni Sperti

Aurora Tropea ha abbandonato il Trono over di Uomini e Donne da diverse settimane, tuttavia l’ex dama è ancora interessata a seguire e commentare sul suo profilo Instagram le puntate del dating show di Maria De Filippi. Prima che subisse questo furto, la donna ha lanciato una frecciatina al suo nemico Gianni Sperti.

Nello specifico, attraverso delle Stories, ha postato degli scatti contenenti un articolo dove parla dell’opinionista che avrebbe trattato in maniera differente due cavalieri protagonisti ad una storia simile alla sua. Per questo motivo la Tropea come didascalia alle foto ha scritto: “L’ipocrisia regna sempre e vince…”. Arriverà la replica del collega di Tina Cipollari? Staremo a vedere.