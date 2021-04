Andrea Zelletta, è maretta con Pierpaolo Pretelli: “Se gli ha dato fastidio può dirmi che cavolo hai fatto?” (FOTO)

Amicizia finita tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli?

E se all’interno della casa del Grande Fratello erano molto uniti e complici, una volta usciti la loro amicizia ha subìto una battuta d’arresto. Stiamo parlando di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli che non si sentono da quasi due mesi. A quanto pare le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne avrebbero fatto storcere il naso al 30enne lucano e Giulia Salemi, in più i fan dei Prelemi si sono arrabbiati parecchio.

Anche l’influencer italo-persiana ha lanciato una frecciatina velenosa al modello pugliese con un tweet pungente. Sabato il fidanzo di Natalia Paragoni è stato ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio parlando del suo rapporto in stand by Pretelli.

L’ex tronista parla di Pierpaolo Pretelli

Ospite a Non Succederà Più su Radio Radio, l’ex gieffino Andrea Zelletta ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli dopo la fine del GF Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che ci sono amicizie nate nella casa di Cinecittà che fuori hanno avuto uno stop. Però a lui non piace proprio portare rancori. “Ho dei rapporti in sospeso ma va bene così. Sì parlo di Pierpaolo è vero. Ha visto dei video miei che non gli sono piaciuti? Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola negativa”, ha asserito il modello pugliese.

Quest’ultimo, inoltre, ha detto di non sapere cosa sia successo e lui ha la coscienza pulita. “Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa. Insomma se c’è qualcosa che gli ha dato fastidio può contattarmi. Mi spiace che possa avere queste sensazioni. All’ultimo mio messaggio non c’è stata una risposta. Sì aspetto che sia lui a fare un passo. Se una cosa gli ha dato fastidio può dirmi ‘che cavolo hai fatto?’”, ha tuonato l’ex gieffino.

Andrea Zelletta sul tweet di Giulia Salemi

Intervenuto a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, l’ex gieffino Andrea Zelletta ha detto la sua anche sul tweet polemico che Giulia Salemi ha scritto in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip 5.

“Lei la conoscevo anche prima di entrare. Poi c’è stato quel tweet poco carino da parte sua me lo ricordo. Secondo me quello poteva essere evitato. Però non ho rancore dai. Che poi che avevo pochi consensi è la verità, ma che colpa ne ho? Dentro la casa mi sono fatto voler bene e sono arrivato in finale”, ha concluso l’ex tronista di U&D. Ecco il tweet in questione: