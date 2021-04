Isola dei Famosi, il raptus di Andrea Cerioli: “Mi mangiano davanti agli occhi”

Il crollo emotivo di Andrea Cerioli a L’Isola 15

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sin dall’inizio sa perfettamente che Andrea Cerioli è entrato nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi solo in un secondo momento. Nonostante questo vantaggio, l’ex tronista di Uomini e Donne da settimane si trova già in grosse difficoltà con la gestione della fame.

In un dialogo con lo Youtuber Awed, il fidanzato di Arianna Cirrincione ha rivelato che la mancanza di cibo lo sta mettendo sempre più in crisi. “Io ho famosissima, te lo giuro. Non la sto più gestendo questa cosa della fame, sono nervoso e ho fame”, ha fatto sapere il giovane emiliano. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

L’ex tronista di Uomini e Donne si confida con Awed

Dopo la conversazione con il conduttore del GF Vip Party, è immediatamente scattato l’allarme tra i numerosi sostenitori di Andrea Cerioli. Infatti, sui vari social network hanno anche ventilato la possibilità che l’ex tronista di Uomini e Donne possa crollare di punto e in bianco e decidere di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi 2021. Sempre parlando con Awed, il fidanzato di Arianna Cirrincione ha riconosciuto il fatto che la mancanza di cibo stia influenzando in maniera negativa il suo umore e di conseguenza anche il rapporto con gli altri compagni d’avventura.

“Mi cambia l’umore, nessuno ne ha colpa perché fa parte del gioco, quindi mi sposto così me ne sto un po’ da solo”, ha affermato il ragazzo. A quel punto lo Youtuber ha cercato in tutti i modi di rincuorarlo e dargli forza per andare avanti fino che al pubblico da casa lo vorrà.

Andrea Cerioli e le prove ricompensa non vinte

Nonostante l’incoraggiamento da parte di Awed, il naufrago Andrea Cerioli è apparso molto scarico e demoralizzato, anche se non ha parlato apertamente di ritiro dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Sempre nel corso della conversazione con il conduttore del GF Vip Party, l’ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island ha rivelato anche di essere innervosito anche dalle prove ricompensa. “Lì la gente mi mangia davanti agli occhi, se apriamo un cocco devo mangiarne un quadratino”, ha concluso l’emiliano.