DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 27 aprile: Deren e Bulut escono di scena

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo al termine, infatti entro metà maggio ci sarà l’appuntamento finale. Cosa vedremo nell’episodio in onda martedì 27 aprile 2021?

Gli spoiler dicono che Sanem farà di tutto per far tornare la memoria a Can, ma purtroppo non ci riuscirà. A quel punto Mexvike inviterà la figlia a far bere al fotografo un intruglio ma il Divit si rifiuterà. Infine Deren e Bulut usciranno di scena.

I tentativi di Sanem nel far tornare la memoria a Can non funzionano

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 27 aprile 2021, svelano che Sanem sarà molto scoraggiata. Infatti, tutti i tentativi della Aydin per far tornare la memoria a Can non stanno funzionando. Oltre a cambiare al suo look portando come un anno prima e farsi sgridare da Deren non porteranno da nessuna parte.

Nel frattempo, la giovane scrittrice sarà ignara che la madre si starà prodigando per cercare di darle una mano. Infatti lei e Leyla, dopo aver ricevuto una chiamata da Mevkibe, si recheranno a casa sua e la troveranno in cortile impegnata a preparare qualcosa con un calderone. In pratica spiegherà alle figlie che sta facendo un tè per far tornare i ricordi al fotografo.

Can si rifiuta di bere l’intruglio di Mevkibe, Deren e Bulut escono di scena

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che il giorno dopo Sanem andrà alla Friki Harika col tè miracoloso preparato dalla madre. Dunque, la Aydin chiederà l’auto di CeyCey e Muzaffer per farlo bere al suo amato Can. Aspetteranno la richiesta del fotografo di bere l’infuso e il primo a portarglielo sarà il buffo Muzaffer. Metterà l’intruglio preparato da Mevkibe in un bicchiere a tulipano e glielo porterà in ufficio.

Il fotografo, solo alla vista, non sarà molto entusiasta della cosa, infatti il colore non gli piacerà e per tale ragione non vorrà berlo. A quel punto sarà il turno di CeyCey, ma la sua ansia provocherà un pasticcio. Nel frattempo i telespettatori di Canale 5 dovranno salutare due personaggi della soap opera turca: uno presente dalla prima stagione e l’altro dalla seconda. Stiamo parlando di Deren che andrà via dalla città perché la madre è malata. Mentre Bulut uscirà di scena senza un motivo valido.