Andrea Zenga ironizza sulle voci di una presunta amante: “Ho una terza donna matura”

Andrea Zenga ha un’amante segreta?

Nonostante il Grande Fratello vip 5 è finito da quasi due mesi l’ex gieffino Andrea Zenga continua a far parlare di sé. Quest’ultimo e la compagna d’avventura Rosalinda Cannavò hanno intrapreso una storia d’amore all’interno della casa più spiata d’Italia e che continua a gonfie vele anche al di fuori del contesto televisivo.

Negli ultimi giorni, però, il figlio di Walter Zenga è al centro del gossip per la storia di una presunta amante segreta. In rete infatti, gira voce che Si una donna matura che si sarebbe invaghita del personal trainer e che lo marcherebbe stretto. Indiscrezioni che nel giro di poche ore sono diventate virali sul web al punto che è dovuto intervenire il diretto per fare un po’ di chiarezza e con ironia ha smentito tutto.

Una donna matura e influente va dietro all’ex gieffino?

Nello specifico, Da giorni sul web non si fa altro che parlare di una terza incomoda che a quanto pare si starebbe intromettendo nel relazione sentimentale tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Sembrerebbe che una donna matura, ricca e potente avesse adocchiato il figlio dell’ex portiere dell’Inter.

Una signora molto potente al da favorire anche la sua partecipazione al reality show di canale 5 guidata da Alfonso Signorini. Ma non è finita qui. Infatti, in rete girava voce di vedere l’ex gieffino tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island, il programma delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e con molta probabilità condotto da Filippo Bisciglia.

Andrea Zenga smentisce tutto su Instagram?

Visto i rumors circolati in rete, Andrea Zenga ha approfittato di questa situazione per realizzare una live su Instagram con tutti i suoi follower. Infatti, l’ex gieffino ha deciso di fare chiarezza e di comunicare al popolo del web che la notizia non corrisponde a verità.

“Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio”, ha affermato in modo scherzoso il modello che, una volta e per tutte, ha messo la parola fine a queste voci senza fondamenta. Dunque, non ci sarebbe nessuna donna matura che starebbe provando a conquistare il cuore di Zenga e di mettere in crisi la sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò.