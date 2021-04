Isola dei Famosi: Brando Giorgi ha rischiato di diventare cieco

Brando Giorgi e il distacco di retina all’Isola dei Famosi 15

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere abbastanza sfortunata. Infatti, nel giro di un mese ben quattro naufraghi hanno lasciato l’Honduras non per aver perso il televoto ma per infortuni e ritiri. Ad esempio, Brando Giorgi ha rischiato di rimanere cieco.

A renderlo nota la notizia ci ha pensato sua moglie Daniela Battizzocco in una recente intervista rilasciata al noto magazine Di Più. Durante la chiacchierata col giornalista, la coniuge dell’ex naufrago ha spiegato che quest’ultimo ha rischiato grosso e per tale ragione è stato necessario il tempestivo intervento degli autori del reality show condotto da Ilary Blasi. Infatti, l’attore di Centrovetrine e di altre fiction durante la permanenza sull’isola ha subìto un distacco della retina. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

L’attore romano ha rischiato di perdere la vista

Intervistata dal settimanale DiPiù, Daniela, la moglie di Brando Giorgi ha rivelato che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, mentre si trovava ancora in Honduras, ha iniziato a non vedere più nulla da metà dell’occhio in giù.

A quel punto, il diretto interessato e soprattutto la produzione del reality show di Canale 5 hanno deciso di prendere il primo volo disponibile da Città del Messico per la Capitale italiana. L’attore di Vivere e L’Allieva 3 ha affrontato, dunque, oltre venti ore di volo con scali vari nonostante l’enorme difficoltà causato dal distacco della retina.

Brando Giorgi operato all’occhio: ora sta bene e deve riposare

Appena è atterrato all’aeroporto Fiumicino di Roma, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 Brando Giorgi si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’occhio al Centro di chirurgia retinica Tolmino, a Torino. Intervistato dal magazine DiPiù, la consorte ha rivelato che la sua dolce metà è stato in sala operatoria per un’ora e mezzo e che ha rischiato parecchio.

Al momento, però, non si sa cosa abbia causato il distacco della retina in Honduras, non si sa con certezza cosa sia accaduto. Per fortuna, però, ora il professionista romano sembra stare bene ed ha riacquistato la vista. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 dovrà rimanere a riposo, coricato per almeno due settimane, senza fare alcun sforzo.