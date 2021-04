Giulia Salemi: “Mi dissero che ero fuori luogo per la televisione”

L’influencer si confessa al magazine Diva e Donna

Nel nuovo numero del magazine Diva e Donna è contenuta una lunga intervista a Giulia Salemi. L’ex gieffina si racconta a 360 gradi, ovvero sia dal punto di vista professionale che privato. L’influnecer italo-persiana reduce dalla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta godendo un momento abbastanza redditizio per la sua vita, in amore e sul lavoro.

Infatti, da qualche mese la ragazza è felicemente fidanzata con l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli che si divide tra la Capitale, dove vive con il figlio Leonardo, e Milano, dove vive la donna che ama. Per quanto riguarda il lavoro pare che tutto procedere per il meglio, la figlia di Fariba Tehrani ha appena iniziato il suo primo format su Mediaset Play Infinity, ‘Salotto Salemi’, e gira voce che la produzione di Temptation Island vorrebbe lei e il 30enne lucano nella prossima stagione.

Giulia Salemi parla del suo periodo buio

Intervistata dal periodico Diva e Donna, l’ex ioeffina Giulia Salemi ha confessato di ritenersi abbastanza fortunata. Infatti, la ragazza finalmente si sente di aver raggiunto il giusto equilibrio anche se i momenti trascorsi qualche anno fa non vogliono lasciare la sua mente. Ovvero quando la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha pensato seriamente di voler abbandonare il sogno della televisione.

“Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire che ero brutalmente fuori luogo per la televisione. Piangevo, passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare serie tv. Poi ho reagito. Rialzarsi è bello, quando sei caduta”, ha dichiarato l’influencer alla rivista.

Giulia Salemi e il periodo in cui veniva bullizzata

Durante la lunga intervista per Diva e Donna, Giulia Salemi ha detto di essere figlia di un poliziotto di Piacenza e di Fariba Tehrani, che il pubblico conosce bene e che al momento è una naufraga all’Isola dei Famosi 2021. L’influencer, dopo essersi trasferita dall’Iran nel nostro Paese ha aperto un centro estetico. La ragazza ha rivelato anche che sin da piccola ha subìto numerosi episodi di bullismo.

Infatti, molti suoi coetanei la etichettavano come ‘l’araba’, quindi aveva molta difficoltà a socializzare. Rispetto alla madre, l’ex gieffina non è musulmana: “Sono cattolica, mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo sempre a messa, mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere”.