Akash Kumar, parla un’ex amica di scuola: “Gli occhi non sono i suoi, ho visto la sua carta d’identità” (VIDEO)

Nella puntata del 25 aprile di Domenica Live è stata ospitata, mediante un collegamento telefonico, un’ex amica di scuola di Akash Kumar, la quale ha fatto delle confessioni in merito ai suoi occhi. L’argomento è divenuto il fulcro di molti dibattiti e in queste ore sono sopraggiunte ulteriori informazioni.

Una nuova testimonianza pare stia gettando altro fango sulla figura dell’ex concorrente dell’Isola dei famosi. Una tale Sofia, infatti, ha svelato di essere a conoscenza della verità, ovvero, che gli occhi di Akash non sono veri.

La testimonianza di un’ex amica di scuola di Akash

A Domenica Live è stata intervistata una ragazza di nome Sofia, la quale ha detto di essere un’ex amica di scuola di Akash Kumar. La persona in questione ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti contro l’ex naufrago. Nello specifico, ha detto di aver conosciuto il modello all’età di 16 anni in quanto entrambi frequentavano lo stesso liceo. Kumar, però, era piuttosto distratto e poco avvezzo a frequentare la scuola. Ad ogni modo, in più occasioni i due si sono incontrati ed hanno avuto una sorta di amicizia.

La persona in questione ha detto di aver discusso con lui un giorno in quanto lei non credeva alle sue dichiarazioni in merito alla sua identità e all’età. Allo scopo di dimostrare la verità, pare che Kumar mostrò alla sua ex amica il suo documento d’identità. Nel vedere la carta d’identità, Sofia ha ammesso di essere stata catturata dall’immagine presente su tale documento. (Clicca qui per il video)

La reazione di Kumar su Instagram

Nello specifico, l’ex amica di scuola di Akash Kumar ha svelato che in quell’immagine il modello avesse gli occhi scuri. Quando lei gli palesò la situazione e gli chiese spiegazioni, lui le strappò da mano la carta e non spese ulteriori parole a riguardo. Sofia, inoltre, ha rivelato anche che all’epoca il modello fosse solito indossare delle lenti a contatto blu scure. Gli opinionisti presenti in studio hanno provato ad interagire con la protagonista, ma il collegamento non è stato dei migliori.

Per tale motivo, nel giro di pochi minuti la padrona di casa ha interrotto l’intervista ed ha esortato la testimone a tornare in una precedente puntata. I presenti in studio, nel frattempo, hanno ribadito che, per dare credito alla versione della ragazza, sarebbe opportuno l’intervento di altri membri della scuola di Akash. Quest’ultimo, intanto, ha commentato sui social l’accaduto dichiarando di non conoscere affatto la fanciulla della testimonianza.