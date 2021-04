Alex Belli non si presenta a Domenica Live, Barbara D’Urso: “Sono preoccupata, è sparito con la fidanzata”

Da poche ore è scoppiato il caso Alex Belli, il quale ha disertato improvvisamente l’ospitata a Domenica Live. Barbara D’Urso ha annunciato ai suoi telespettatori che fosse in programma un’intervista con l’attore ma, da diverse ore, il protagonista risulta sparito.

Gli autori del programma domenicale stanno provvedendo a contattarlo da un po’, ma il giovane non risponde a nessuno. Stando a quanto emerso, pare che sia completamente sparito con la sua fidanzata Delia Duran.

Alex Belli è sparito, allarme a Domenica Live

Nel corso della puntata di Domenica Live del 25 aprile ci sarebbe dovuta essere un’ospitata di Alex Belli. L’attore, però, non si è presentato negli studi Mediaset e non ha neppure dato un preavviso agli autori del suo forfait. Barbara D’Urso, infatti, è rimasta spiazzata dal comportamento di uno dei suoi opinionisti quasi fissi. A tal proposito, ha rivelato ai telespettatori di non sapere che fine avesse fatto. In un primo momento ha ipotizzato potesse essersi trattato di un semplice ritardo. Con il passare delle ore, però, il mistero si è infittito.

La conduttrice, infatti, ha chiesto in diretta informazioni alla regia per capire se ci fossero novità sull’attore. Qualcuno da dietro le quinte, però, le ha risposto di non riuscire a mettersi in contatto con lui da ore. Lady Cologno, dunque, non ha potuto fare a meno di informare i telespettatori circa l’accaduto. In seguito, poi, ha ammesso di cominciare a preoccuparsi parecchio in quanto il ragazzo non si è mai comportato in questo modo.

Alex e Delia spariti dai social

Per tale ragione, la donna è seriamente preoccupata per le condizioni di salute del suo ospite. Nel frattempo, dopo aver disertato improvvisamente l’ospitata a Domenica Live, Alex Belli ha fatto perdere le tracce di sé. Il suo account di Instagram, infatti, è completamente inattivo da ieri. Stessa cosa vale anche per la sua fidanzata Delia. Tale comportamento sta generando molta curiosità e preoccupazione anche nei fan.

Molti utenti di Twitter, infatti, stanno pubblicando dei commenti in cui si chiedono cosa possa essere accaduto all’attore. Alcuni ritengono si tratti solo di una trovata per far parlare di sé. Altri, invece, si stanno preoccupando seriamente per il protagonista. Al momento la questione resta ancora un mistero, pertanto, non ci resta che attendere per capire se ci sarà qualche novità in merito.

