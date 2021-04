Uomini e Donne, anticipazioni del 26 aprile: Samantha indecisa, liti al Trono over

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo la pausa dovuta al week-end, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi giunto alla 25esima edizione. Venerdì scorso in trasmissione si è parlato a lungo di alcuni protagonisti del parterre senior, ma anche del Trono classico. In particolare del percorso di Giacomo e Massimiliano.

Mentre nell’appuntamento odierno il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo di vedere il trono di Samantha. Ma non solo, infatti la padrona di casa pavese sposterà l’attenzione ancora una volta su dame e cavalieri dell’over. Andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà dopo la soap opera iberica Una Vita.

Trono classico: il percorso di Samantha

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, dicono che la padrona di casa Maria De Filippi chiederà a Samantha di accomodarsi al centro dello studio perché è arrivato il suo turno. Nello specifico, la tronista che in queste settimane è stata al cento delle polemiche per il suo atteggiamento, parlerà delle esterne effettuate con Alessio e Bohdan. Nei precedenti episodi del classico, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere abbiamo Giacomo abbastanza confuso perché è particolarmente indeciso tra Martina e Carolina.

Il tronista sta bene con entrambe le corteggiatrici e questa cosa lo confonde ancora di più. Per quanto riguarda Massimiliano, dopo l’allontanamento di Eugenia quest’ultima è tornata in studio e durante un’esterna addirittura ci sono stati pure dei baci, scatenando la rabbia delle spasimanti. Su Samantha, invece, più tardi vedremo le sue realizzati con tutti e due i corteggiatori.

Trono over: discussione in studio

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano anche che Alessio inizierà ad essere impaziente e non riesce più a sopportare che la tronista sia molto vicina al suo rivale in amore. Samantha sarà divisa tra due fuochi e questo complicherà ancor di più la sua scelta.

Passando al parterre senior, più tardi il pubblico della rete ammiraglia Mediaset assisterà ad altre discussioni. Dame e cavalieri verranno chiamati al centro dello studio da Maria De Filippi per raccontare delle loro frequentazioni. Anche stavolta Tina Cipollari sarà in collegamento da casa sua.