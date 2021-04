Tina Cipollari lascia Uomini e Donne per Pechino Express? Poi svela un retroscena: “Mi ha quasi uccisa” (VIDEO)

Tina Cipollari pilastro di Uomini e Donne

Da alcune settimane Tina Cipollari ha disertato lo studio di Uomini e Donne facendo prima preoccupare i fan e poi la stessa ha dichiarato di essere impegnata al trasloco. La vamp frusinate insieme a Gianni Sperti è una delle colonne portanti del dating show di Maria De Filippi, infatti giorni fa ha festeggiato i suoi vent’anni di presenza nel programma Mediaset.

C’è da sottolineare che l’opinionista raramente accetta di partecipare o andare ospite ad altre trasmissioni televisive. In passato, infatti, ha detto che non farebbe mai il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, tuttavia anni fa è stata una concorrente di Pechino Express. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la donna.

La vamp frusinate vorrebbe rifare Pechino Express: lascia di nuovo U&D?

In una recente intervista al magazine Mio, Tina Cipollari ha confessato che rifarebbe immediatamente il reality show ex Rai Due e ora di proprietà di Sky, Pechino Express. “Credo che sia un reality bellissimo che rifarei volentieri qualora dovessero ripropormelo. Posso assicurarvi che è faticoso sotto svariati punti di vista, sia fisici che mentali. La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi ha quasi letteralmente uccisa”, ha confessato la vamp frusinate.

Stando alle ultime anticipazioni fornite in rete, dopo settimane d’assenza sembra che nella registrazione di Uomini e Donne realizzata il 24 aprile era presente nello studio 6 del centro Elios di Roma. (Continua dopo il video)

Ok Tina… Forse la situazione sta un po’ sfuggendo al tuo controllo! 😱 #pechinoexpress pic.twitter.com/sSli5WFYnk — pechinoexpress (@PechinoExpress) September 19, 2016

Tina Cipollari svela le differenza tra Uomini e Donne del passato e oggi

Intervistata dal periodico Mio, Tina Cipollari ha detto la sua anche sulla differenza tra Uomini e Donne del passato e quello dei giorni nostri. Secondo l’opinionista frusinate, senza le esterne prima ci si doveva basare molto sulla spontaneità delle esibizioni e delle chiacchiere in studio.

“Prima ci si esibiva e ci si conosceva direttamente in studio, non esistevano le esterne. Per far breccia nel cuore del tronista bisognava puntare tutto sulla spontaneità. Se ci sono o ci faccio? Non fingo mai nel programma, ve lo assicuro. Io non ci faccio, io sono proprio così! Naturalmente, non mi troverete mai vestita in abiti lunghi e paillettes sul divano di casa mia o in giro per Roma”, ha dichiarato la collega di Gianni Sperti.