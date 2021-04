Zorzi a Bonolis: “Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”, Paolo: “Fidanzati con la Lollobrigida o entra in politica”

Tommaso Zorzi ospite ad Avanti un altro pure di sera

Domenica sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento di Avanti un altro pure di sera. In quell’occasione il pubblico ha assistito ad un simpatico siparietto tra Tommaso Zorzi e il conduttore Paolo Bonolis. Una scenetta con tanto di frecciatina a Barbara D’Urso.

Chi ha seguito le vicende del rampollo meneghino e Carmelita, qualche giorno fa il 26enne a “Il punto Z” ha stuzzicato la padrona di casa di Domenica Live perché ha bloccato il modello Akash Kumar mentre stava per fare il suo nome. Domenica, con la complicità di Bonolis, il milanese ha aumentato la posta chiedendo al marito di Sonia Bruganelli: “Voglio incontrare Barbara D’Urso, mi aiuti?”.

La gag di Tommaso Zorzi con Paolo Bonolis

Dopo aver giocato con Paolo Bonolis d Avanti un altro pure di sera, Tommaso Zorzi è rientrato nuovamente in studio per confessare qualcosa al conduttore romano. “Ho trovato le parole per dirtelo. È una cosa delicata che ho da chiederti. Tu sei nell’Olimpo dei conduttori, sei bravo e sei molto bravo.

Però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più bravo di te. Anzi, più brava di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”. A quel punto il collega di Luca Laurenti ha approfittato della situazione, anche se era evidente che era una scena organizzata, ha creato un siparietto.

La spiegazione del conduttore romano

Girando intorno al tavolo di gioco sotto gli occhi del Maestro Laurenti e del pubblico presente nello studio di Avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis ha detto la sua. “Tu sei politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. E non fai niente tutto il giorno. Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi, sei gay, no? devi imbastire una strada diversa dalla tua.

Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. C’hai presente il cinema degli anni ’40, ’50. Tu devi: la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico alla prima foto che te chiama la D’Urso”, ha affermato il presentatore.

Come reagirà Carmelita alla gag organizzata da quest’ultimo e il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi? La prenderà bene? Staremo a vedere se ne parlerà nei suoi programmi.