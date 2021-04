Elisabetta Gregoraci sbotta: “Che pal*e, mi accusano di aver sposato Flavio Briatore per soldi”

Elisabetta Gregoraci ospite a Domenica In

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci si è fatta intervistare solamente da Silvia Toffanin a Verissimo. In questi mesi, infatti, l’ex gieffina non è mai andata nei contenitori di Barbara D’Urso. Il 25 aprile, però, clamorosamente la soubrette calabrese ha accettato l’invito di Mara Venier per scambiare quattro chiacchiere a Domenica In.

In quell’occasione la donna ha parlato ancora una volta del grande amore per la madre che è venuta a mancare e dell’affetto che la lega all’ex marito Flavio Briatore. La conduttrice veneta, dunque, le ha confessato un retroscena. Di cosa si tratta?

Il tenero ricordo sulla madre

Ospite a Domenica In, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di aver imparato l’abilità di affrontare le difficoltà con il sorriso grazie alla sua compianta madre. “In questo momento drammatico e difficile dobbiamo portare energia positiva. La mia mamma mi ha insegnato a reagire con il sorriso. Io vedevo lei combattere ai tempi e aveva sempre tantissima forza. Ho imparato da lei. Credo sia fondamentale in questa vita”, ha dichiarato la soubrette calabrese.

Quest’ultima, inoltre, ha parlato della madre che si è ammalata di tumore la prima volta quando era una 38enne. “Quando penso a questa cosa, io che ho compiuto 40 anni, mi sento male. Mia madre ha sempre combattuto. Quando l’hai conosciuta al mio matrimonio era già malata, con tanta terapia, tante operazioni. Era un po’ gonfia per il cortisone. Per me però era bellissima”, ha asserito l’ex moglie di Flavio Briatore.

Il retroscena su Briatore, la Gregoraci sbotta

A Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha ricordato la grande paura privata dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Flavio Briatore: “Quando mi chiese di sposarlo, stavamo già insieme da tre anni. Cercavo di rimandare, avevo un po’ paura perché ero giovane. Avevo 24 anni quando l’ho conosciuto. I cambiamenti spaventano. Ero un pochino spaventata”.

A quel punto è intervenuta Mara Venier svelano che prima dell’intervista ha telefonato all’imprenditore per domandargli se fosse d’accordo ad essere menzionato: “Gli ho detto ‘Com’è la situazione con Elisabetta?’ E lui: ‘Va benissimo, ieri siamo andati a Ginevra a vedere la scuola per Nathan’. È stato molto affettuoso e carino e, posso dire, molto innamorato di te”. Poi l’ex gieffina è sbottata dicendo: “Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l’ho sposato perché sta bene economicamente, ancora oggi, che due pal*e”