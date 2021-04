“Dacci il rolex”: la giornalista del TG5 Cesara Buonamici e il marito rapinati in strada

Cesara Buonamici e il marito vittime di un furto

La nota giornalista del TG5 Cesara Buonamici è stata protagonista di una brutta disavventura insieme al marito. Nel dettaglio, nella serata di sabato 24 aprile, intorno alle venti, mentre erano in macchina a Firenze, ad un certo punto la coppia è stata avvicinata da due individui con il viso coperto che gli avrebbero intimato: “Dateci i vostri orologi”.

A quel punto la donna e il consorte hanno immediatamente obbedito per evitare ripercussioni, mentre i ladri immediatamente dopo aver preso la refurtiva si sono dileguati. Dopo lo spavento, Jousha e la moglie si sono recati presso le forze dell’ordine per sporgere denuncia. Intano la Questura Mobile del capoluogo toscano sta indagando e avrebbe già trovato le immagini delle telecamere stradali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel capoluogo toscano.

La banda del Rolex colpisce ancora a Firenze

A quanto pare il volto del TG5 Cesara Buonamici e suo marito Joshua sono stati vittima della cosiddetta ‘Banda del Rolex. Da alcune settimane, infatti, due rapinatori specializzati in questi tipi di furto va girando per le strade del capoluogo toscano alla ricerca di orologi molto costosi.

Ad esempio, il giorno precedente in Via Scialoja, zona centrale di Firenze, una signora era stata rapinata di un Rolex da dal valore di oltre dieci mila euro. I due ladri sono riusciti a sfilare il prezioso dal braccio della donna e scappare indisturbati. La giornalista al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione in tal senso.

Cesare Buonamici e il marito Jousha Kalman

Per chi non lo sapesse Cesara Buonamici è originaria di Firenze edè sposata da oltre un ventennio con Joshua Kalman, un medico israeliano. I due però non hanno avuto figli. La nota giornalista Mediaset, figlia del nobile fiorentino Cesare Buonamici, è uno dei volti di punta del TG5.

Infatti, è entrata nella squadra della testata nel 1992, ovvero anno della fondazione. In quel periodo il direttore era Enrico Mentana. Mentre da tre anni la Buonamici è diventata anche vice direttrice del telegiornale della rete ammiraglia del Biscione. Ecco una foto della giornalista fiorentina: