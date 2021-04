Samantha De Grenet: “Mai parlato male di Stefania Orlando, è colpa dei social e dei siti” (VIDEO)

Samantha De Grenet e il giallo sulla frase: “Non so chi sia Stefania Orlando”

Da qualche giorno si è tornati a parlare con insistenza di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nel dettaglio, sul web e sui social girava voce che Samantha De Grenet avesse sganciato una frecciatina velenosa nei confronti di Stefania Orlando. Il magazine Mio ha intervistato la soubrette romana e tra le tante domande le hanno domandato se davvero fosse mai stata gelosa del rapporto tra Tommaso Zorzi e la moglie di Simone Gianlorenzi.

A quel punto la diretta interessata ha smentito tutto, ma addirittura avrebbe risposto così: “Non so chi sia Stefania Orlando“. La donna poi se l’è presa con portali di gossip che hanno ripreso questa frase. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto dopo.

L’ex gieffina smentisce tutto a Domenica Live

Ospite in una nuova puntata di Domenica Live, Samantha De Grenet ha confessato di non aver mai detto di non conoscere Stefania Orlando, con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 5.

“Barbara tu mi devi stare un po’ più vicina. Io sono davvero contenta che mi hai invitato e chiesto questa cosa. Perché io oggi ho chiamato Stefania e abbiamo parlato. La verità è che questa roba qua io non l’ho detta, ma assolutamente no. Anche perché io con Stefania mi sono frequentata per un sacco di tempo. Perché non è colpa dei social o dei siti, è uscito tutto su un giornale. Poi è stato fatto un richiamo in copertina”, ha detto la soubrette romana. (Continua dopo il video)

“Reputo Stefania una donna intelligente e in gamba” Samantha De Grenet smentisce quello che dicono avrebbe detto a un giornale sulla sua compagna di #GFVip, Stefania Orlando! #DomenicaLive pic.twitter.com/ZT8mPpxPB7 — Domenica Live (@domenicalive) April 25, 2021

Samantha De Grenet dà la colpa ai social e ai siti di gossip

Sempre a Domenica Live, l’ex gieffina Samantha De Grenet rivolgendosi alla padrona di casa Barbara D’Urso ha più volte ribadito di non aver mai detto quella frase che è stata riportata sul noto settimanale.

“Quando mi è stato chiesto il mio rapporto con la Orlando e gli altri concorrenti ho risposto che il GF per me è finito. Io so bene chi è Stefania, lei è intelligente in gamba. Sia dentro che fuori dalla casa quello che dovevamo dirci ce lo siamo sempre dette”, ha concluso l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia. Quindi, sono stati i giornalisti del periodico Mio a capire male?