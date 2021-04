DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 28 aprile: Mevike invita Can, Nihat si sente male

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca che ha per protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Quasi giunti alla fine dello sceneggiato cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 28 aprile 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che Can non berrà l’intruglio preparato da Mevkibe, quindi la suocera lo inviterà a casa sua per riprovarci. Il fotografo accetterà e una volta lì si troverà quasi costretto ad assaggiarlo. Tuttavia ci sarà un problema, ovvero Nihat per errore sorseggerà il tè magico e dopo aver fatto una telecronaca si sentirà male.

Mevkibe fa di tutto per far bere il tè miracoloso a Can

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 mercoledì 28 aprile 2021, svelano che Mevkibe sarà ancora assalita assalita dai sensi di colpa. Di conseguenza, la donna farà di tutto per far tornare la memoria al genero Can. La madre di Sanem, infatti vorrà far bere al fotografo il tè cosiddetto miracoloso per chi non ricorda più nulla. Un miscuglio preparato insieme all’amica parrucchiera Melahat.

Dopo i diversi tentativi di Muzaffer, la figlia e Ceycey per far cambiare idea al Divit, la consorte di Nihat inviterà il ragazzo nella sua abitazione. Che intenzioni avrà? Il fratello maggiore di Emre accetterà l’invito e la serata in un primo momento sembrerà andare in modo tranquillo e sereno. Ad un tratto, però, Mevkibe metterà in atto il suo piano, ossia quello di far assaggiare al primogenito di Aziz lo strano infuso dal sapore orrendo.

Nihat beve per sbaglio l’infuso e si sente male

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che mentre Can sarà occupato con un progetto di lavoro abbastanza importante, Mevkibe coglierà l’occasione per spingerlo a bere il tè. A quel punto il Divit anche se sarà incerto accetterà la proposta della suocera.

Tuttavia, per colpa di una serie di imprevisti un bicchiere del tè rimasto verrà bevuto anche da Nihat. Il negoziante sin da subito avrà degli effetti indesiderati, ovvero inizierà a recitare la telecronaca di una partita di molti anni fa sino a sentirsi poco bene.