Uomini e Donne spoiler registrazioni 24 e 25 aprile: Gemma bidonata ancora, Carolina in lacrime

Tra sabato 24 e domenica 25 aprile sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e gli spoiler de Il Vicolo della news ci rivelano che sono accaduti molti colpi di scena. La puntata è cominciata, come sempre, con Gemma Galgani al centro dello studio, la quale è stata costretta a subire una nuova umiliazione.

Successivamente, poi, si è parlato dei tronisti e specie al trono di Giacomo e Samantha ci sono stati dei colpi di testa. Carolina, infatti, ha deciso di andare via furiosa, mentre Alessio si è mostrato alquanto deluso dal comportamento della tronista.

Delusioni e colpi di testa al trono over di Uomini e Donne

Gli spoiler delle registrazioni del 24 e 25 aprile di Uomini e Donne rivelano che Gemma è uscita con Antonio, ma quest’ultimo le ha palesato la volontà di continuare solo in amicizia. Questa delusione ha rattristato parecchio la Galgani che, invece, sperava in qualcosa di più. La dama, però, è uscita anche con Aldo. Tra i due, però, non è scoccata la scintilla, neppure da parte di lei. Restando sempre in tema di trono over, poi, la conduttrice ha chiamato al centro dello studio Amodio e Francesca.

Tra i due si è creata una bella sintonia, anche se il rapporto è costellato da diverse scenate di gelosia da parte del cavaliere. Tra Biagio e Sara, invece, c’è stato un colpo di scena. Il napoletano ha deciso improvvisamente di chiudere la conoscenza con un’altra dama che stava conoscendo lasciando spiazzati tutti i presenti. Il protagonista ha detto di avere interesse a dare l’esclusiva alla dama e ad uscire addirittura dallo studio insieme a lei.

Spoiler registrazioni trono classico: lacrime e scenate

Passando al trono classico, invece, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, gli spoiler ci svelano che Alessio si è infuriato con Samantha. Quest’ultima ha dato luogo ad un’esterna molto romantica con Bohdan, durante la quale sono scattati anche dei baci passionali a telecamere spente. L’altro corteggiatore, quindi, in puntata ha dato di matto ed ha rifiutato anche di ballare con la tronista. Quest’ultima ha provato a rassicurarlo, ma i tentativi sono stati vani.

Anche per Giacomo ci sono stati dei problemi. Il tronista, infatti, ha fatto un’esterna molto bella con Martina, che ha deluso Carolina. Quest’ultima è uscita dallo studio in quanto non riusciva ad assistere alla scena. Lui è andato a riprenderla ma ha palesato di essere davvero in difficoltà perché gli piacciono entrambe.