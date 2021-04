Isola dei Famosi, l’affondo del noto vip: “Naufraghi? Sono morti in piedi”

Roberto Alessi critica i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021

Nel settimanale da lui diretto, ovvero Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi nella sua rubrica dove dà i voti ai vip, ha voluto lanciare una frecciata velenosa nei confronti degli attuali naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nello specifico, il noto giornalista, parlando dell’esperienza di Valeria Marini a Supervivientes, versione iberica del reality show che si svolge in Honduras, i concorrenti sono troppo spenti.

Infatti, secondo l’opinionista di Barbara D’Urso i naufraghi spagnoli sono più dinamici. “All’Isola dei Famosi italiana sono quasi tutti morti in piedi…”, ha asserito il diretto della nota rivista di gossip. E a quanto pare non è l’unica a pensarla cosi, giorni fa ad esempio Iva Zanicchi ha espresso lo stesso pensiero. In tutto questo ne stanno pagando gli ascolti che crollano sempre di più. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato Alessi.

A Supervivientes più dinamicità rispetto L’Isola 15

Subito dopo, sempre sul suo settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, ha detto la sua su Valeria Marini, naufraga a Supervivientes, versione iberica della nostra Isola dei Famosi.

E il noto giornalista ed opinionista dei salotti televisivi ha immediatamente fatto presente a tutti i lettori della sua rivista che la soubrette sarda, in poco tempo, è riuscita a conquistare i telespettatori spagnoli, diventando l’anima del reality show in onda su Telecinco. “In Spagna è diventata l’anima di Supervivientes…”, ha fatto sapere il frequentatore dei programmi di Barbara D’Urso.

Roberto Alessi ricorda dell’intossicazione provocata da Valeria Marini a Supervivientes

Sempre nell’ultimo numero del periodico Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha ricordato anche che Valeria Marini ha convinto due naufraghi di Supervivientes a mangiare uova crude. Una circostanza che ha fatto parlare parecchio sia in Spagna che non nel nostro Paese. Il motivo?

Perché sia la soubrette sarda che le concorrenti hanno avuto un’intossicazione alimentare sentendosi male per alcune ore. In poche parole, una cosa è certa: l’ex primadonna del Bagaglino riesce a far parlare di sé sempre e comunque. Mentre, secondo il giornalista, gli attuali naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 sono abbastanza statici e non dinamici come gli iberici. I diretti interessati replicheranno alle critiche di Alessi? Staremo a vedere nei prossimi giorni.