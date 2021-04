Akash Kumar sbugiarda Sofia, pubblicate le chat di una conversazione privata: “Ora la sistemo io” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live è stata ospitata Sofia, una ragazza che ha detto di essere un’ex amica di scuola di Akash Kumar. La ragazza ha detto di conoscere bene il modello, al punto da dichiarare fermamente che il colore dei suoi occhi non sia quello originale.

Dopo tali dichiarazioni, Akash ha pubblicato dei contenuti sui social in cui ha mostrato le chat private intercorse tra i due, dai quale pare si evinca che la ragazza abbia mentito. Come se non bastasse, però, Kumar ha dichiarato di essere pronto a procedere per vie legali.

Akash Kumar contro la presunta ex amica Sofia

Akash Kumar ha smascherato Sofia, la ragazza che ha detto di essere una sua ex amica di scuola. La ragazza in questione ha dichiarato, mettendoci la faccia, di essere venuta in possesso della carta d’identità del modello e di aver scoperto che il colore dei suoi occhi fosse scuro in origine. Dinanzi quest’ennesima dichiarazione contro il giovane, però, quest’ultimo ha sentito l’esigenza di intervenire per chiarire il suo punto di vista. A tal proposito, Akash ha deciso di contattare in privato la ragazza in questione per chiederle spiegazioni.

Il modello ha scritto alla sua interlocutrice virtuale di non conoscerla affatto e l’ha esortata a rendere pubbliche le conversazioni attinenti la loro ipotetica frequentazione. Il giovane, inoltre, ci ha tenuto ad informare la protagonista di averla querelata. La dama ha letto i messaggi del ragazzo, ma non ha risposto. Akash, poi, ha contattato anche un professore della sua vecchia scuola e anche lui ha detto di non conoscere affatto l’ospite di Barbara D’Urso.

Partono querele e “minacce”

Con queste prove, dunque, Akash Kumar pare abbia completamente smascherato Sofia, la quale si sarebbe inventata tutto solo per un po’ di visibilità. Lavorando in una tabaccheria, infatti, Akash ha ironizzato dicendo che adesso sarebbe riuscita a vendere qualche sigaretta in più. Ad ogni modo, la questione non sembra finirà così. Questa volta, infatti, il modello sembra essere pronto ad andare fino in fondo in quanto è davvero stanco di tutte queste dicerie.

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, infatti, ha detto di aver già informato il suo avvocato della vicenda, il quale ha provveduto a sporgere denuncia. Nel frattempo, Sofia sembra essere completamente sparita dai social. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.