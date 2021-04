Alfonso Signorini asfalta Tommaso Zorzi: “Non porta nulla di nuovo, doveva prendersi una pausa”

In queste ore, Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha parlato in modo non molto positivo di Tommaso Zorzi. Il conduttore del GF Vip, infatti, ha espresso il suo parere sulla sovraesposizione mediatica a cui si è piegato l’influencer, cosa che non gioverebbe al suo personaggio.

Nel corso dell’intervista, poi, Alfonso ha menzionato anche alcune delicate vicende accadute durante il reality show di Canale 5, come il caso Alda D’Eusanio o l’Aresgate. Tra le stoccate, poi, non è potuto mancare qualche riferimento anche a Barbara D’Urso.

Le parole di Alfonso contro Tommaso Zorzi

In una recente intervista, Alfonso Signorini è stato alquanto lapidario con Tommaso Zozri. Il conduttore ha commentato i suoi ruoli in tv dopo il GF Vip ed ha ammesso di preferirlo molto di più quando era in casa. Il suo nuovo format, Il Punto Z, non sembra essere in grado di apportare contenuti nuovi nel panorama della televisione. Anche il suo ruolo di opinionista all’Isola dei famosi sembra non dare i risultati sperati. Il motivo, forse, risiede nel fatto che il giovane ha esagerato e si sarebbe dovuto prendere un periodo di pausa dopo 6 mesi in televisione.

Alfonso, infatti, ha palesato il suo disappunto con le recenti scelte di Tommaso di non allontanarsi dai riflettori per un po’ di tempo. Questa scelta potrebbe rivelarsi parecchio penalizzante per lui. Il direttore di Chi, però, ci ha tenuto a precisare che queste sono tutte cose di cui l’influencer è perfettamente a conoscenza in quanto gliele ha dette anche in privato.

Signorini e il caso D’Eusanio e Barbara D’Urso

Ad ogni modo, oltre che parlare di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini ha parlato anche di altre questioni molto delicate. Nello specifico, ha commentato quanto accaduto con Alda D’Eusanio al GF Vip ed ha detto di non aver più sentito la giornalista. Questa è stata una scelta precisa del conduttore in quanto ha preferito stare fuori da ogni tipo di pettegolezzo. A tal proposito, ha chiuso i contatti con tutti coloro i quali hanno preso parte al reality show.

Sull’Aresgate, invece, Signorini ha detto che Massimiliano e Rosalinda hanno involontariamente scoperto un vaso di pandora molto pericoloso. Pertanto, da quel momento in poi si sono susseguite dinamiche inarrestabili. In merito a Barbara D’Urso, infine, Alfonso ha ribadito, ancora una volta, di avere un modo completamente differente di fare televisione rispetto a lei. Malgrado questo, Lady Cologno è una donna molto forte che sa bene come generare scalpore.