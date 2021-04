Il Paradiso delle signore spoiler 28 aprile: Marcello deve costituirsi, regalo misterioso per Marta

Gli spoiler della puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore rivelano che per Marcello le cose si metteranno molto male. Al giovane non resterà altra via se non quella di costituirsi. Per quanto riguarda Marta, invece, la fanciulla verrà spiazzata da un’altra sorpresa inaspettata da parte di Dante.

Agnese, dal canto suo, continuerà ad essere molto ostile con suo marito Giuseppe. La donna, infatti, costringerà il suo coniuge a confessarsi. Per Maria e Rocco ci sarà una svolta.

Marcello arrestato al Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata del 28 aprile 2021 del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino arriverà Alfredo Perico, un giovane meccanico. Armando si rivolgerà a lui per riparare la bicicletta rotta. Il nuovo arrivato, però, sembrerà essere molto più interessato a Maria che a svolgere il suo lavoro. Il protagonista, infatti, comincerà a mostrarsi particolarmente interessato alla dama. Tale comportamento infastidirà parecchio Rocco. Irene osserverà tutta la scena e, nel notare questo comportamento, coglierà la palla al balzo per fare una comunicazione al giovane Amato.

La dama, infatti, lo scaricherà definitivamente. Tra Rocco e Maria, dunque, adesso ci saranno tutti i presupposti per dare luogo ad una storia. Nel frattempo, Agnese metterà alle strette suo marito e lo obbligherà a confessarsi. La sarta, inoltre, parlerà anche con Armando e lo ringrazierà per il suo essere così discreto. Per Marcello, invece, la situazione si complicherà in modo irrimediabile.

Spoiler 28 aprile: nuova sorpresa per Marta

A seguito di tutto quello che è emerso a causa del Mantovano, per il giovane non resterà altra via se non quella di costituirsi. Che cosa deciderà di fare, dunque, il giovane Barbieri? Si consegnerà alla polizia o continuerà a lottare per evitare la galera? Tra Beatrice e Vittorio, intanto, noteremo una certa complicità nel corso della puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore. L’aiuto che Conti ha dato a Serena per l’inconveniente durante la recita sarà molto apprezzato dalla cognata.

Anche tra Marta e Dante, intanto, ci sarà un clima molto particolare. Romagnoli, infatti, continuerà a non avere nessuna intenzione di rinunciare alla dama. Per tale motivo, deciderà di spiazzarla ancora una volta. A tal proposito farà recapitare un regalo misterioso a Villa Guarnieri. Che cosa potrebbe contenere la scatola che finirà nelle mani di Marta? Lo scopriremo nella prossima puntata.