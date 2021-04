Akash Kumar su tutte le furie, la minaccia: “Sei un ce**o, ti querelo!”

Akash Kumar furioso dopo domenica Live: il motivo

Il 25 aprile su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. In quell’occasione la padrona di casa Barbara d’Urso ha intervistato una giovane, la quale ha confessato davanti a tutta Italia di aver conosciuto molto bene Akash Kumar. Nello specifico, ha affermato che quando andavano a scuola insieme gli occhi dell’ex naufrago erano scuri.

Una confessione che ha fatto fatto irritare parecchio il modello veronese, che sul suo account Instagram è sbottato contro questa ragazza. Il 29enne origini indiane in un primo momento ha detto di non aver mai visto questa donna, e subito dopo l’ha attaccata aspramente così: “Intanto sei un ce**o, quindi non potrei mai frequentarti… E per due minuti di notorietà hai preso un po’ di follower…Occhio che ti arriva la querela…”.

L’ex naufrago mostra le prove su Instagram

Subito dopo Akash Kumar sempre su Instagram, per far capire a tutti che non conosce assolutamente questa ragazza presente a Domenica Live di Barbara D’Urso, ha anche condiviso nelle sue Stories lo screen di una chat. In questa l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi in cui ha mostrato che i due non si sono mai scambiati nemmeno un messaggio privato in tutto questo tempo.

Il modello di origini indiane poi le l’è presa ancora una volta con l’ospite di Carmelita accusandola di aver detto delle grandi bugie solo per ottenere popolarità e visibilità: “Non mi segue neppure su Instagram e tra noi non c’è nessun messaggio…Cosa non si fa per cinque minuti di visibilità…”. Inoltre, questa giovane. Dopo la risposta del 29enne, arriverà la contro replica da parte della giovane che domenica pomeriggio era a Canale 5?

Akash Kumar lancia una stoccata velenosa a Barbara D’Urso

Ma non è finita qui, l’ex naufrago Akash Kumar ha poi condiviso un altro post nelle sue Stories di Instagram affermando di pensare che la ragazza ospite di Domenica Live sia semplicemente una falsa.

Subito dopo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 ha anche approfittato della situazione per lanciare una frecciata velenosa alla conduttrice del format di Canale 5, Barbara D’Urso. Nello specifico, sul social il 29enne veronese ha detto: “Davvero bella l’intervista…”. Arriverà la replica della conduttrice napoletana?