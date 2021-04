Alfonso Signorini affonda Barbara D’Urso ed elogia la Blasi: “Lontano dalla sua tv”

Signorini parla di Barbara ed Ilary

Qualche giorno fa in collegamento con Il Punto Z di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini ha confermato che in autunno sarà alla guida del Grande Fratello Vip 6. Mentre, recentemente il direttore del magazine Chi ha rilasciato una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione il giornalista ha parlato anche delle sue colleghe Barbara D’Urso e Ilary Blasi.

Come tutti ben sanno gli ascolti tv di Domenica Live, anche con la versione estesa, non stanno brillando per niente, facendosi battere nettamente da Domenica In di Mara Venier e Da noi…A ruota libera di Francesca Fialdini. Per questo motivo potrebbe pensare che il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia Mediaset potrebbe essere chiuso per settembre. Nella prossima stagione televisiva è circolato anche il nome di Signorini al posto di Carmelita, ma il diretto interessato ha smentito categoricamente.

Il giornalista si ritiene lontano dal modo di condurre della D’Urso

Intervistato dal portale de Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini ha fatto sapere che le voci che circolano sul suo conto su una possibile conduzione alla domenica pomeriggio non sono per nulla veritiere. “Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici”, ha detto il giornalista.

Nello specifico, il conduttore del GF Vip ha affermato che il suo modo di fare televisione è completamente lontano da quello di Barbara D’Urso. Tuttavia, a quest’ultima ha riconosciuto di avere una personalità molto forte e che ha carattere. “Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. Quel modo di fare tv è molto lontano da me”, ha asserito il direttore di Chi.

Alfonso Signorini parla di Ilary Blasi

Dopo aver detto e riconfermato quello che pensa su Barbara D’Urso, intervistato da Il Fatto Quotidiano Alfonso Signorini ha commentato anche il recente ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo.

Ricordiamo, infatti, che da oltre un mese la moglie di Francesco Totti è alla guida della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinionisti. In tal senso, il giornalista ha detto: “Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto”.