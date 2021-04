Alfonso Signorini prende una dura decisone dopo il GF Vip: “Ho chiuso con tutti”, poi la confessione sulla malattia

Di recente, Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di molti aspetti della sua vita, sia privata sia pubblica, ed ha menzionato anche l’esperienza del GF Vip. A tal proposito, il protagonista ha spiegato di non essere rimasto in rapporti con i suoi ex collaboratori, anzi. Il giornalista ha palesato la volontà di chiudere con tutti.

Tale decisione è scaturita da una ragione ben precisa che il protagonista ha spiegato dettagliatamente. Nel dibattito, poi, sono saltati fuori anche temi molto delicati legati alla salute. A tal proposito, il conduttore ha parlato del difficile periodo vissuto anni fa a causa di una brutta malattia.

Perché Alfonso ha chiuso con tutti quelli del GF Vip

Alfonso Signorini ha fatto delle confessioni molto dure sul GF Vip e sui rapporti con i suoi collaboratori. Il giornalista che lo ha intervistato gli ha chiesto di spiegare se, dopo il reality show, avesse sentito Alda D’Eusanio. Il conduttore ha detto di no ed ha svelato di aver voluto chiudere i contatti con tutti. Dopo il programma, dunque, Alfonso si è letteralmente dileguato per scelta personale in quanto non voleva essere coinvolto in nessuna vicenda inerente il gossip.

Nella vita è una persona molto leggera, che ama vivere con spensieratezza e senza tensioni. Non essendo una persona molto social, il protagonista ha anche detto di non essere affatto vittima dei vari polveroni mediatici che nascono sul web. Restando sempre in tema di reality show, Signorini ha parlato anche dell’Isola dei famosi. A tal proposito si è complimentato con Ilary Blasi per il suo modo di condurre, ma ha criticato opinionisti e cast. Nello specifico, ha detto che tre commentatori sono un po’ troppi e il cast non è brillante.

Signorini e la malattia devastante

Ad ogni modo, durante la conversazione, Alfonso Signorini non ha parlato solo di GF Vip e programmi tv, ma anche di temi molto più seri. A tal proposito, ha svelato il difficile momento vissuto a cavallo tra il 2010 e il 2011 quando apprese di avere la leucemia. Questa notizia fu per lui devastante, anche perché all’epoca stava combattendo anche contro la malattia della madre.

Alfonso ha confessato che, in quei momenti così devastanti, si fece una promessa. Se fosse uscito vivo avrebbe sicuramente cambiato la sua vita e così è stato. Altro periodo alquanto buio è stato quando ha scoperto di avere il covid. Il protagonista ha definito questo virus come “una malattia bastarda”, completamente diversa da tutte le altre.