Uomini e Donne anticipazioni oggi: nuove conoscenze tra gli over, Massimiliano alle strette

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 27 aprile, ci svelano che l’attenzione si sposterà su alcuni membri del trono over e su Massimiliano. Dopo aver ampiamente discusso di Gemma e di Samantha nella puntata di ieri, quest’oggi si parlerà di altro.

Tra i protagonisti più discussi ci sarà, sicuramente Luca, il quale non perde occasione per generare un bel po’ di clamore. Biagio, invece, sta conoscendo una dama con cui pare trovarsi davvero molto bene. Per Massimiliano ci saranno dei colpi di scena.

Anticipazioni puntata di oggi trono over

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che si parlerà di alcuni membri del trono over. La precedente messa in onda si è conclusa con Samantha profondamente delusa dal comportamento di Alessio. Quest’ultimo non si è presentato in esterna facendo piombare la ragazza in mille insicurezze. Il nervosismo e l’agitazione hanno fatto sì che la tronista scoppiasse in lacrime davanti a tutti. Nel notare il palese imbarazzo, la padrona di casa ha chiesto alla dama di tornare al suo posto, pertanto, nella puntata di oggi vedremo che si parlerà di altro.

Al centro dell’attenzione tornerà ad esserci Luca, il quale sta conoscendo Elisabetta, ma non sembra molto propenso a darle l’esclusiva. I presenti in studio non potranno fare a meno di prendersela con la dama e accusarla di essere troppo poco razionale sulla vicenda. Biagio, invece, sta approfondendo la conoscenza di Sara, donna con cui sembra trovarsi molto bene.

Massimiliano in difficoltà a Uomini e Donne

Tornando ai membri del trono classico, invece, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Massimiliano sarà parecchio confuso. Nelle precedenti messe in onda abbiamo assistito al ritorno di Eugenia. Dopo essere andata via perché credeva di non piacere abbastanza al tronista, la dama è ritornata su esortazione di lui. Nel corso della puntata in questione, dunque, vedremo come si saranno evolute le cose tra loro due. La situazione, inoltre, si complicherà anche con le altre due corteggiatrici.

Specie Vanessa si mostrerà particolarmente insofferente alle indecisioni del tronista. Giunti a questo punto, infatti, il giovane dovrebbe avere un minimo di preferenza mentre, invece, tutto sembra ancora troppo in alto mare. Ricordiamo che a maggio il programma chiude i battenti, pertanto, i tronisti hanno ancora poche settimane prima di dover procedere con le scelte.