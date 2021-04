Alex Belli e Delia Duran tornano sui social e fanno un annuncio: “La famiglia si allarga” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live sarebbero dovuti essere ospitati Alex Belli e la sua compagna Delia Duran. I due, però, hanno dato buca alla padrona di casa senza neppure avvisare.

La coppia, inoltre, era completamente sparita dai social da più più di 24 ore, pertanto, la stessa conduttrice non ha potuto fare a meno di palesare la sua preoccupazione per la vicenda. Ebbene, a quanto pare l’arcano è stato svelato, perché i due sono tornati sui social.

Il grande annuncio di Alex Belli e Delia Duran

In queste ore, Alex Belli e Delia Duran sono tornati sui social. Tutti coloro i quali si erano preoccupati per le loro condizioni di salute hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. A quanto pare, infatti, la buca data a Barbara D’Urso non ha avuto niente a che vedere con problemi di salute. Entrambi i protagonisti, infatti, si sono mostrati felici e sereni sui loro profili Instagram. Alex, in particolare, è tornato attivo dopo un po’ di silenzio con un video speciale.

Il giovane ha inquadrato un pacco regalo per la sua compagna, che di recente ha festeggiato il compleanno. Quando la dama ha aperto la scatola si è trovata dinanzi una splendida cagnolina bianca. Delia è impazzita dalla gioia ed ha cominciato ad abbracciare e a baciare il nuovo amico a quattro zampe. La sua gioia è stata così estrema al punto da dedicare un post alla cagnolina per avvisare tutti i fan della grande novità. (Continua dopo il post)

Giallo sulla buca a Barbara D’Urso

Delia Duran, infatti, ha mostrato a tutti il regalo ricevuto dal suo compago Alex Belli ed ha detto che la loro famiglia si è appena allargata. I due non hanno minimamente accennato a quanto accaduto ieri a Domenica Live, pertanto, la curiosità dei fan è aumentata sempre di più. Alcuni influencer molto seguiti, tra cui Amedeo Venza, hanno fatto dell’ironia sulla vicenda. Amedeo, ad esempio, ha detto che Delia e Alex si siano allontanati dai social solo per permettere alla giovane di “dare alla luce la cagnolina”.

Ad ogni modo, il fatto che nessuno dei due abbia spiegato pubblicamente i motivi per i quali non si sono presentati da Barbara, lasciano presumere che possa essere accaduto qualcosa. In particolare, potrebbe essere nata qualche discussione all’ultimo momento così grave al punto da far cambiare idea ai protagonisti.