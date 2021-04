Giovanna Abate, malore, l’ex tronista svela: “Non c’è più scampo, devo operarmi” (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, ha annunciato di aver avuto un malore a seguito del quale dovrà sottoporsi ad un’operazione. La ragazza ha registrato delle Instagram Stories dopo essere stata un po’ assente questo fine settimana.

Nel farlo, la protagonista ha spiegato di non essere stata molto attiva sul web in quanto è stata costretta ad affrontare un problema di salute che si porta avanti da un po’ di anni. Prima d’ora, però, l’Abate non ne aveva mai parlato, ma adesso la situazione è divenuta ingestibile, pertanto, ha deciso di raccontare tutto.

Il malore di Giovanna Abate

Giovanna Abate ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan in quanto ha annunciato di aver avuto un malore. Quest’oggi la ragazza è tornata attiva sui social dopo un po’ di assenza ed ha spiegato di essersi dovuta allontanare a causa di problemi di salute. Gli ultimi due giorni sono stati piuttosto complicati per la dama, la quale ha avuto dei seri problemi alla parte addominale e digerente. Purtroppo sono diversi anni che si porta avanti questi disturbi. Fino a questo momento è sempre riuscita a tenere a bada la situazione con dei medicinali.

Stavolta, però, il problema si è ripresentato in modo abbastanza acuto, al punto da spingere la protagonista a sottoporsi a degli accertamenti medici. Dopo aver parlato con il suo dottore di fiducia, dunque, l’Abate ha svelato tutta la situazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che non avrebbe mai voluto parlare di questo problema sui social, tuttavia, pare si tratterà di una cosa piuttosto lunga. Per tale ragione, è stato necessario menzionare l’argomento.

Intervento chirurgico per l’ex tronista

A seguito di un malore alquanto intenso nella parte addominale, Giovanna Abate ha consultato il suo medico, il quale le ha detto che, ormai, non c’è più scampo e bisogna intervenire chirurgicamente. La ragazza non è voluta entrare nel merito della vicenda, tuttavia, ha specificato che dovrà sottoporsi ad un intervento che la porterà a debilitare parecchio il suo fisico.

Malgrado questo, però, la protagonista ci ha tenuto a tranquillizzare, in primis se stessa, e poi tutti i fan che sono in apprensione per lei. A tal proposito, ha detto che si tratta di un’operazione non eccessivamente grave e impegnativa. Tuttavia, si tratta pur sempre di un intervento, pertanto, la preoccupazione è sempre tanta.