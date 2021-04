Uomini e Donne, anticipazioni del 27 aprile: Ida ha un nuovo spasimante? Massimiliano alle strette

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nell’appuntamento di ieri i telespettatori hanno assistito a Gemma Galgani che ha chiuso la conoscenza con il cavaliere Roberto. Nello stesso tempo l’opinionista Tina Cipollari ha fatto uno scherzo alla sua acerrima nemica facendole credere che un giovane cavaliere, in realtà attore, fosse interessata a lei.

Ovviamente lei ha accettato ma poi è rimasta delusa perché ha scoperto la verità. Immediatamente dopo è stato il turno della tronista Samantha e i suoi corteggiatori. Cosa accadrà nell’episodio in onda martedì 27 aprile 2021? Andiamo a vedere nel dettaglio nel dettaglio cosa accadrà in studio.

Trono classico: Massimiliano sempre più confuso

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che, come sempre, si parlerà sia del Trono classico che quello over. Nello specifico, dopo aver affrontato il trono di Samantha sempre in difficoltà con i suoi pretendenti, Massimiliano Mollicone si ritroverà anche in questo nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi tra più fuochi.

Ormai il suo percorso sta arrivando quasi alla fine, quindi sta diventando sempre più difficile capire che tra le due corteggiatrici scegliere. Stesso problema per il collega Giacomo che è molto confuso su cosa fare. Ma le anticipazioni su U&D non sono terminate qui.

Trono over: il percorso di Luca e Ida Platano

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, rivelano anche che oggi si parlerà anche del parterre senior. Dopo la lunga partentesi dedicata a Gemma Galgani e al cavaliere e Roberto, che tra l’altro ha mandato via, si parlerà di altri cavalieri e dame. Nello specifico al centro dello studio ci sarà ancora una volta Luca dopo le grosse polemiche che ha scatenato la settimana prossima.

In più, sembra che si parlerà anche di Ida Platano, tornata al dating show di Maria De Filippi solo da alcuni giorni. Pare che la parrucchiera bresciana si sta sentendo con qualcuno. Sarà la volta buona per dimenticare una volta e per tutte l’ex Riccardo Guarnieri? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.