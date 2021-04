Isola dei Famosi: Iva ed Elettrra sarebbero gelose di Zorzi gelosie causa dei loro cachet

Possibili contrasti tra i tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 15

A quanto pare, alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbero dei malumori fra i tre opinionisti, ovvero Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Il motivo? Sembrerebbe che queste tensioni siano causate ai differenti compensi ed ai vari interventi che la padrona di casa Ilary Blasi concede alle due cantanti emiliane e al rampollo meneghino. A sganciare questa bomba di gossip è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica a Ogni Mattina.

Un informazione che successivamente è stata ripresa da Novella 2000, la rivista diretta da Roberto Alessi. “Lo sai che spesso abbiamo parlato de L’Isola dei Famosi. Devi sapere che a L’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Contrariamente a quello che appare, che c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra di loro. Il motivo? Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso, quindi interviene molto spesso”, si legge sul magazine.

L’indiscrezione di Santo Pirrotta

Sempre sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, che nella sua rubrica ha criticato i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, c’è scritto anche: “E poi pare che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto. Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando Elettra ha avuto il Covid”.

Ovviamente si tratta solo di un rumor e nulla di certo, di conseguenza bisogna attendere se i diretti interessati confermeranno oppure smentiranno categoricamente la notizia in questione.

Isola dei Famosi: i possibili cachet dei tre opinionisti

A parlare del compenso dei tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021 ci ha pensato il portale de Il Messaggero, che ha sottolineato come il rampollo meneghino Tommaso Zorzi sia quello più pagato. Infatti, pare che quest’ultimo intascherebbe ben 30 mila euro a puntata.

Al secondo posto si posiziona Elettra Lamborghini con 25 mila euro ad appuntamento, seguita da Iva Zanicchi che, nonostante abbia più esperienza e popolarità degli altri due, si deve accontentare solo 20 mila euro a puntata. Quindi, facendo due conti i tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021 600 mila euro l’influencer milanese, 500 mila euro la cantante emiliana e 400 mila euro l’Aquila di Ligonchio.