Michele Dentice, ex di Uomini e Donne debutta come attore nella serie Gomorra (FOTO)

Michele Dentice e il suo percorso a Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne da sempre sa perfettamente che Michele Dentice era uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi l’affascinante personal trainer aveva fatto parlare di sé anche dopo aver fatto vedere il suo incredibile cambiamento fisico.

Nell’edizione 2020/2021 il partenopeo ha deciso di dire addio alla trasmissione dopo aver subìto anche un grave lutto e di non provare nemmeno a riconquistare Roberta Di Padua. Quest’ultima, infatti ora si è rimessa insieme al suo ex Riccardo Guarnieri.

L’ex cavaliere attore sul set di Gomorra

Nonostante l’assenza da Uomini e Donne, il quale gli ha regalato la popolarità e visibilità, è comunque un bel periodo per Michele Dentice. Infatti, l’ex cavaliere del Trono over nella giornata di domenica ha annunciato che sta facendo parte del cast di una famosa serie.

Sul profilo del personal trainer è apparso uno scatto sul set di Gomorra. “Ciak, si gira Gomorra! Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo”, si legge sul suo account Instagram. (Continua dopo la foto)

Michele Dentice sull’addio a Uomini e Donne e la storia con Roberta Di Padua

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, l’ex cavaliere Michel Dentice ha spiegato per quale motivo ha lasciato il dating show di Maria De Filippi e perché è finita con Roberta Di Padua. “Ho provato ad avere un rapporto con Roberta e a portarlo avanti a piccoli passi, ma lei, pur parlando di sentimenti, secondo me non provava nulla. La conferma l’ho avuta il giorno in cui ho deciso di lasciare il programma: se Roberta avesse davvero provato qualcosa per me, avrebbe fatto un gesto per dimostrarlo, mi avrebbe detto quantomeno una parola di conforto. E’ stata impassibile, non ha mosso un dito, è stata fredda”, ha detto il personal trainer.

Poi quest’ultimo ha ammesso di essere davvero single e di non credere a quello che leggono in giro. “Non ho avuto alcuna frequentazione fuori dallo studio. Lo ripeto perché voglio che sia chiaro: ho messo fine alla conoscenza con Roberta perché non c’erano i presupposti per andare avanti”, ha chiarito Dentice.