Isola dei Famosi, Valentina Persia sbrocca contro Giulia Salemi: “Non ti permettere signorina” (VIDEO)

Giulia Salemi bacchetta Valentina Persia

In occasione della 12esima puntata de L’Isola dei Famosi 15, oltre ad Asia Argento, la conduttrice Ilary Blasi ha avuto Giulia Salemi come ospite. E se la prima era lì per sostenere la sua cara amica Vera Gemma, l’influnecer italo-persiana per la madre Fariba Tehrani. Durante la serata la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Nello specifico ha rimproverato Valentina Persia, che in diverse occasioni ha attaccato sua madre. “Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia madre è lunga e penso che in questa Isola stiano perdendo il senso di tutto. Capisco la fame, il gioco, ma questo è troppo, non c’è dignità. Avete fatto il verso a mia madre, non faceva ridere. Valentina Persia ha fatto un’imitazione per sottolineare che è iraniana e questo non ha fatto ridere nessuno. C’è un limite che non va superato”, ha tuonato l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5.

La reazione della comica romana al rimprovero dell’influencer

Ovviamente Valentina Persia, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 non è rimasta a guardare. Dopo le parole di Giulia Salemi, la nota comica e barzellettiera romana è sbroccata ed è partita in quarta contro l’influencer italo-persiana.

“Attenzione Giulia che con me non attacchi. Io non ho fatto l’imitazione dicendo che è iraniana, ma faccio imitazioni di tutti gli intercalari. Non ti azzardare a mettermi questa roba in bocca che questo gioco con me non attacca signorina. Non fare i giochi con me. Metti un po’ di ironia che andrai avanti nella tua vita“, ha detto la cabarettista. (Continua dopo il video)

“Ad oggi il rispetto sta mancando totalmente…” #Isola pic.twitter.com/GnC3a904f6 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 26, 2021

La reazione del popolo del web

Dopo la presa di posizione di Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 2021, Giulia Salemi ha chiuso la discussione in modo secca: “Che ti devo dire, a me la comicità anni 90 non fa più ridere“.

Ovviamente questa discussione tra la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e la comica romana è diventata immediatamente virale sul web e sui vari social network dividendo il pubblico a metà. Una parte è a favore dell’influencer, mentre l’altra in sostegno della naufraga romana.