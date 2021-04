Ilary Blasi litiga con Gilles Rocca, Zorzi a microfono spento sbotta: “È insopportabile” (VIDEO)

Gilles Rocca si rifiuta di fare una prova a L’Isola dei Famosi 15

In occasione del 12esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera su Canale 5, la padrona di casa Ilary Blasi ha avuto un battibecco con Gilles Rocca. Il motivo? L’attore e vincitore di Ballando con le Stelle si è rifiutato categoricamente di partecipare ad una prova ricompensa che consisteva in un bacio in apnea con la compagna d’avventura Francesca Lodo.

I concorrenti, divisi in tre coppie, si sono sfidati per vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana. Purtroppo però, l’ex Letterina di Passaparola non ha potuto partecipare perché il suo partner, Rocca, si è rifiutato di giocare per rispetto della donna che ama Miriam.

La conduttrice sbrocca contro il naufrago

Dopo aver sentito che prova fare con Francesca Lodo, a L’Isola dei Famosi 15 Gilles Rocca ha fatto sapere a tutti la sua intenzione di non partecipare. “Il problema l’ho io, qua sembra tutto artefatto, io nella vita faccio l’attore ed ho baciato tantissime donne per mestiere, la questione è che qua non c’è l’integrità mentale, sono fragile”, ha affermato l’attore e produttore capitolino.

Davanti alle lacrime della soubrette sarda, la conduttrice Ilary Blasi ha preso le sue difese ed ha attaccato il concorrente. “Ma Gilles era un bacio in apnea non dovevi scalare una montagna. Adesso va bene tutto, ma non capisco a quale stabilità mentale tu ti stia riferendo, non ha senso quello che dici, scusami ma te lo devo dire”. (Continua dopo il video)

Gilles Rocca replica ad Ilary Blasi, Tommaso Zorzi sbotta

Dopo il rimprovero da parte di Ilary Blasi, il naufrago Gilles Rocca è rimasto fermo sulla sua decisione. Anzi, ha replicato così: “Ilary io sfido chiunque. Voi siete tanto bravi a parlare dallo studio, venite qui provateci un attimo e poi fate gli applausi. Venite qui, provateci e capirete. Non sono integro in questo momento, ho dei deficit, starei male domani. 150 grammi di pasta strozzati così fanno male, dopo hanno vomitato tutti dopo le scorse prove ricompensa, sono andati tutti al bagno a vomitare. Non fa bene in così poco tempo, fidatevi. Non diciamo sempre le cose che vi pare a voi”.

Le dichiarazioni del vincitore di Ballando con le Stelle hanno fatto irritare parecchio Tommaso Zorzi che, credendo di avere il microfono spento, ha borbottato con Iva Zanicchi dicendo: “È insopportabile“.