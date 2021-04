Matteo Diamante attacca Akash Kumar, lui replica: “Io almeno il modellino lo faccio. Povero!” (VIDEO)

Il naufrago critica Akash Kumar

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che in occasione della 12esima puntata il nuovo arrivato Matteo Diamante è diventato il leader degli Arrivisti . Quindi, nel momento in cui Ilary Blasi ha annunciato che dovevano fare le loro nomination, l’influencer ha mandato al televoto l’ex meteorina Manuela Ferrera, ovvero la spaccacocchi.

Mentre spiegava il motivo del suo voto, il ragazzo ha menzionato l’ex naufrago Akash Kumar che qualche istante prima l’aveva criticato per aver detto alla donna “c’hai 36 anni” in senso denigratorio. “In riferimento ad Akash che prima mi ha chiamato ‘quel ragazzo‘ vorrei ricordargli che ci conosciamo molto bene, visto che mi ha chiesto di pubblicare una sua foto sui miei social, prima che io entrassi qua”, ha detto la new entry. (Continua dopo le foto)

Matteo Diamante attacca Akash Kumar

Qualche minuto dopo, ovvero al termine della 12esima puntata de L’Isola dei Famosi, su Instagram, Akash Kumar ha condiviso le sue chat di Instagram e WhatsApp con Matteo Diamante. Una conversazione non recente ma di un mese fa e dove sembra che i due ragazzi si siano messi d’accordo per fare una live IG insieme.

“Non ho bisogno di un Diamante per avere una foto sul suo profilo per avere quei quattro follower, non me ne frega un C. I modelli fanno i modelli, gli influencer fanno gli influencer. Detto ciò, Diamante, KSJSQ#LQQ\!# le chat. Ma la mia domanda è: se non ci fossero i social, tutti sti influencer.. Che C fanno nella vita? Io almeno il modellino lo faccio. Povero!”, ha tuonato il 29enne di origini indiane. (Continua dopo il video)

Akash Kumar risponde a Matteo Diamante al termine della puntata de L’Isola dei Famosi. #Isola pic.twitter.com/kuIPQSrmBB — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 26, 2021

Chi è Matteo Diamante?

Matteo Diamante è diventato popolare non solo per la sua apparizione nell’ultima stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche per la partecipazione a Ex On The Beach, trasmissione cult di Mtv.

In quell’occasione l’attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 15 si è messo in mostra per la sua grande disinvoltura con la quale ha flirtato con quasi tutte le ragazze presenti nel format. A quanto pare, nessuna di esse è riuscita a rimanere impassibile davanti al suo fascino.