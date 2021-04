Natalia Paragoni si è fatta male durante l’intimità: “Andrea si è dato da fare in questi due giorni” (VIDEO)

Andrea e Natalia stanno recuperando il tempo perduto

L’ex tronista di Uomini e donne, Andrea Zelletta è rimasto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, di conseguenza la sua castità è durata ben sei mesi. Una volta uscito dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il modello pugliese ha riabbracciato la donna che ama e quindi sta recuperando alla grande.

Nella giornata di lunedì, l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni ha confessato, attraverso delle Stories su Instagram, di aver avuto uno strappo muscolare a causa della troppa attività in camera da letto con ila sua dolce metà. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha rivelato l’influencer.

L’ex corteggiatrice si è infortunata durante un rapporto intimo

Lunedì Natalia Paragoni ha fatto una serie di Stories sul suo account Instagram lasciando senza parole tutti coloro che la seguono. Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver avuto dei rapporti intimi con Andrea Zelletta e a quanto pare si è fatta un po’ male.

“Ragazze si nota che è lunedì oggi?! Sono appena tornata e io sono ‘incriccata’. Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo alzarla leggermente. Infatti sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po’ di cifosi scoliosi e poi quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro cervicale e soprattutto anche le spalle. Infatti anche con Rosa quando facciamo gli allenamenti se notate evito sempre di fare la parte superiore perché ho sempre un po’ di dolore”, ha detto la giovane influencer. (Continua dopo il video)

Natalia paragoni rivela dei particolari intimi

Ma lo sfogo di Natalia Paragoni su Instagram non è terminato qui. Infatti, sempre attraverso delle Stories la giovane influencer ha svelato altri particolari su quanto accaduto con il fidanzato Andrea Zelletta in camera da letto. La ragazza dicendo la verità ha ammesso che l’ex gieffino si è dato da fare in questi due giorni.

“Non che nel resto dei giorni non si dà da fare però ci siamo rilassati di più e i rapporti intimi non sono mancati. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua, no dai scherzi. La colpa a questo punto è di entrambi. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico, se vuole lo farà Andrea. Ma niente non sarà né la prima volta né l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma. La preoccupazione di queste stories è far sì che mio padre non le veda. Ormai lo avete capito dal libro, c’è un capitolo tutto su di lui. Adesso lo blocco, così non le vede”, ha concluso Natalia.