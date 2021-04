Isola dei Famosi, Gilles Rocca rifiuta la prova bacio con la Lodo: “Solo con la mia donna” (VIDEO)

Gilles si rifiuta di fare la prova bacio con Francesca

Nelle ultime settimane Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 15 sta avendo una serie di comportamenti alquanto discutibile che stanno facendo aumentare l’antipatia nei suoi confronti non solo da parte degli altri naufraghi ma anche dei telespettatori. Molto provato e al limite della emotività, dopo lo sfogo durante la prova ricompensa il vincitore di Ballando con le Stelle si è rifiutato di fare la prova del bacio in apnea.

Nello specifico, la conduttrice Ilary Blasi ha chiamato tre coppie formate da: Awed e Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Vera Gemma, Gilles Rocca e Francesca Lodo. Una di queste aveva la possibilità di fare una cena romantica a base di bucatini all’amatriciana. Ma l’attore romano si è rifiutato, lasciando la soubrette a bocca asciutta e in una valle di lacrime.

Gilles Rocca furioso con la produzione

Dopo che Ilary Blasi ha comunicato alle coppie la prova che dovevano effettuare, sin da subito Gilles Rocca ha fatto no con la mano: “No Ilary non la faccio”. Ovviamente questa reazione ha lasciato stupita Francesca Lodo, che non può credere di dover rinunciare ad un succulento piatto di pasta. Ma il naufrago è irremovibile, pensando alla donna che ama Miriam Galanti.

“Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete”, ha detto il ragazzo. A quel punto la padrona di casa ha cercato in tutti i modi di farlo ragionare, ma nulla di fatto: “Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Le lacrime e la rabbia di Francesco Lodo

In tutto questo Francesca Lodo è scoppiata a piangere pensando al piatto di amatriciana che non potrà nemmeno provare a conquistare. “Non ce l’ho con Gilles, capisco quale possa essere la reazione di una donna a casa, ma stavolta mi rode veramente il c*lo a vedere quel piatto e non poterlo mangiare”, ha tuonato l’ex Letterina di Passaparola.

Lo Ma Gilles Rocca non si è mollo di un millimetro dicendo: “Io ho fatto tanti film con scene di sesso importanti, ma qui non sono integro mentalmente”. Ovviamente Ilary Blasi non è d’accordo con lui rimproverandolo, mentre Tommaso Zorzi ha detto a microfono spento che è insopportabile.