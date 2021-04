Isola dei famosi, gesto inaspettato della fidanzata di Gilles Rocca dopo la mancata prova: “Ha tolto tutto” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Gilles Rocca si è rifiutato di sottoporsi ad una prova ricompensa per rispetto della sua fidanzata. Tale prova, infatti, prevedeva lo scambiarsi un bacio in apnea con Francesca Lodo.

Il suo comportamento ha indispettito la padrona di casa che, infatti, ha sbottato contro di lui dicendogli di agire in modo errato. Ad ogni modo, a lasciare spiazzati tutti è stata la fidanzata dell’attore Miriam Galanti, che sui social ha reagito in modo piuttosto bizzarro.

Gilles Rocca rifiuta la prova

Gilles Rocca è sicuramente tra i personaggi più discussi dell’Isola dei famosi e nella puntata di ieri si è reso protagonista di un gesto inaspettato verso la sua fidanzata. Il giovane si sarebbe dovuto cimentare in una prova che prevedeva lo scambio di un bacio a stampo con Francesca in apnea. Nel caso in cui avessero vinto, i due avrebbero potuto nutristi insieme di un piatto di spaghetti all’amatriciana. Rocca, però, ha detto di non essere integro mentalmente per potersi sottoporre a tale prova.

Inoltre ha aggiunto che non avrebbe mai baciato un’altra donna o fatto una cena “romantica” con una persona che non fosse la sua compagna. La sua estrema pesantezza, però, non è stata affatto apprezzata né dai presenti in studio né dai telespettatori. Sui social, infatti, moltissimi utenti hanno commentato l’accaduto reputando il comportamento del naufrago davvero eccessivo. (Clicca qui per il video)

La reazione della fidanzata Miriam Galanti

Tra le più critiche c’è stata, ad esempio, l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima non ha affatto compreso le motivazioni di Gilles Rocca e ci ha tenuto a far notare ai suoi fan la strana reazione della sua fidanzata. Miriam Galanti, infatti, ha compiuto un gesto inaspettato sui social che ha destato molto sgomento. La ragazza, dopo questo episodio, ha rimosso da Instagram tutte le foto che la ritraevano in compagnia di Gilles Rocca.

Invece che essere felice per le parole del suo compagno, dunque, la protagonista pare abbia avuto la stessa reazione di tutti gli altri telespettatori e dei presenti in studio. Al momento, però, la dama non si è ancora espressa in modo ufficiale su quanto accaduto. Non ci resta che attendere per capire se lo farà e se darà una motivazione valida per giustificare questo bizzarro gesto compiuto sui social.