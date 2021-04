Gilles Rocca svela retroscena contro la produzione dell’Isola dei famosi: “Fate vomitare i concorrenti, non fa bene” (VIDEO)

La posizione di Gilles Rocca si è fortemente compromessa all’Isola dei famosi dopo la puntata di ieri. L’attore, infatti, ha avuto un momento di sfogo durante il quale ha screditato pesantemente la produzione del reality show ed ha svelato dei retroscena inediti su quanto accade a telecamere spente.

Il suo intervento è stato così acceso al punto che è stato necessario censurare, in qualche modo, il fiume in piena in cui si è trasformato. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto durante la diretta di ieri.

Lo sfogo di Gilles Rocca contro l’Isola dei famosi

Gilles Rocca si è reso protagonista di dichiarazioni davvero molto forti contro la produzione dell’Isola dei famosi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il protagonista si è rifiutato di sottoporsi alla prova ricompensa con Francesca Lodo. La conduttrice non ha compreso il suo comportamento, al punto da attaccarlo pesantemente. Per difendersi, allora, il concorrente ha tirato fuori delle affermazioni davvero parecchio pungenti sugli autori. Nel dettaglio ha detto che la produzione non si comporta in modo corretto con i naufraghi.

Questi ultimi sono costretti a vivere in una condizione di fame, in cui si nutrono davvero il minimo indispensabile. Ogni settimana, però, c’è una prova ricompensa da affrontare, durante la quale i concorrenti vincitori vengono esortati ad ingurgitare velocemente una quantità di cibo eccessiva a cui non sono abituati. Ebbene, questa tecnica non farebbe affatto bene all’organismo dell’essere umano.

I naufraghi che vomitano a telecamere spente

La prova delle sue affermazioni è data dal fatto che, il pubblico non vede che dopo le prove, a telecamere spente, quasi tutti i concorrenti hanno vomitato. Il motivo per il quale Gilles Rocca ha rifiutato di partecipare alla prova all’Isola dei famosi è anche questo. Nel pronunciare queste pesanti parole, però, la conduttrice non ha potuto fare a meno che sopraffare il concorrente con la sua voce cercando di zittirlo.

Ilary ha provato a non dare peso alle affermazioni del naufrago ed ha immediatamente dato il via alla prova. Tra i vincitori c’è stata Vera Gemma, la quale ha potuto nutrirsi di un piatto di spaghetti all’amatriciana. Trascorso un po’ di tempo dalla prova, poi, la conduttrice ha chiamato Vera in disparte per parlarle e, prima di cominciare il suo discorso, le ha chiesto come stesse e se avesse qualche malore dopo essersi nutrita. La donna ha detto di stare benissimo. (Clicca qui per il video)