DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 29 aprile: Can ricorda una lite con Sanem

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati un nuovo appuntamento con le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda giovedì 29 aprile 2021? Gli spoiler rivelano che Mevkibe fallirà ancora una volta nel far bere il tè miracoloso a Can.

Infatti il marito si sentirà male e verrà portato in ospedale. Nel frattempo Sanem porterà il fotografo sul lungo mare e lì inscenerà una litigata con lui per fagli riaffiorare dei ricordi. Il suo piano avrà l’effetto sperato anche se il Divit non dirà nulla alla Aydin.

Nihat si sente male e viene portato in ospedale

Le anticipazioni della seconda parte della 52esima puntata della di DayDreamer – Le Ali del sogno in onda su Canale 5 giovedì 29 aprile 2021, svelano che Can sarà alle prese con una nuova campagna pubblicitaria. Nonostante questo impegno professionale, il fotografo accetterà su insistenza della suocera Mevkibe di bere il miscuglio miracoloso.

Ma ancora una volta l’ennesimo tentativo della madre di Sanem e Leyla per convincere il genero a provare il tè fatto insieme Melahat fallirà di nuovo. Il motivo? Il marito Nihat inizierà a sentirsi poco bene immediatamente dopo averlo assaggiato per errore. Cosa accadrà al signor Aydin? Verrà portato ancora una volta in ospedale?

Sanem finge una lite con Can per fargli ricordare qualcosa

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Nihat finirà in ospedale, mentre Sanem troverà una scusa per convincere Can a recarsi con lei in un posto molto importante per tutti e due. Nello specifico, l’intenzione della giovane scrittrice è quello di portare il suo amato sul lungomare per fargli ricordare qualcosa. La Aydin approfitterà di una riunione improvvisa per far allontanare il Divit dalla loro agenzia pubblicitaria Fikri Harika.

Appena i due innamorati si troveranno sugli scogli lei lo provocherà in tutte le maniere possibili e alla fine i due avranno una forte discussione. Lo scopo della sorella di Leyla sarà quello di riuscire a far tornare la memoria la suo fidanzato inscenando lei dei battibecchi. A quanto pare il piano il piano della ragazza sembrerà funzionare visto che il figlio di Huma per la prima volta si ricorderà di essere già stato in quel posto. E non solo, anche di aver litigato con Sanem, tuttavia il diretto interessato Can sceglierà di non dire nulla alla fanciulla.