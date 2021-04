Il Paradiso delle signore trama 29 aprile: Cosimo fa una scenata di gelosia a Gabriella, lei s’infuria

La trama della puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore rivela che tra Cosimo e Gabriella ci sarà un momento molto difficile da affrontare. Bergamini farà una scenata di gelosia al Circolo verso sua moglie, cosa che imbarazzerà moltissimo la dama.

Questo gesto, dunque, potrebbe portare a conseguenze inarrestabili. Per quanto riguarda Rocco e Maria, invece, il primo sarà sempre più geloso della avances che la ragazza sta ricevendo dal meccanico. A tal proposito, Irene avrà un’idea brillante.

Agnese e Armando di nuovo vicini al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Rocco continuerà a mostrarsi profondamente geloso del nuovo arrivato. Il giovane meccanico si mostrerà parecchio interessato a Maria e non esiterà a farle una corte spietata. La dama, dal canto suo, non potrà che essere lusingata per la cosa. Irene, nel frattempo, noterà quanto si sta verificando tra i due, pertanto, deciderà di agire concretamente per far sì che Rocco e Maria si mettano insieme.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Giuseppe prenderà una decisione molto importante. Il protagonista deciderà di andare a lavorare anche di notte nel laboratorio della pasticceria per riuscire a saldare il debito con suo figlio. Tale gesto, però, non servirà ad alleggerire la tensione tra l’uomo e sua moglie. Agnese, infatti, sarà sempre più vicina ad Armando. I due si troveranno a vivere un momento molto intimo che porterà loro indietro nel tempo.

Trama 29 aprile: lite furiosa tra Cosimo e Gabriella

Intanto, Gabriella starà per vivere un momento molto importante per la sua carriera. La stilista, infatti, riceverà il premio al Circolo come stilista dell’anno. Ad effettuare la consegna saranno gli esponenti della Camera Nazionale della moda. Per la dama si tratterà di un’occasione importantissima che ne varrà della sua carriera. All’evento prenderà parte anche Cosimo, tuttavia, ad un certo punto accadrà l’impensabile. Nella puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore prenderà parte a questo evento.

Il giovane è stato ingaggiato per portare dei dolci provenienti dalla sua pasticceria. Cosimo, però, non potrà fare a meno di notare che tra il giovane Amato e sua moglie c’è un’intesa davvero troppo confidenziale. Per tale motivo, non riuscirà a contenere la sua rabbia e darà luogo ad una scenata di gelosia. I presenti rimarranno senza parole, compresa Gabriella. Più tardi i due coniugi avranno una discussione molto forte dai risvolti inarrestabili.