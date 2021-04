Oroscopo 28 aprile 2021: Ariete cauti, Bilancia siate meno pesanti e puntigliosi

Le previsioni dell‘Oroscopo del 29 aprile 2021 denotano una giornata un po’ agitata per gli Ariete. I Gemelli, invece, devono darsi da fare e i Bilancia devono essere meno puntigliosi. Giornata ricca di emozioni per Scorpione e Acquario.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi è meglio non esporsi troppo. Specie in campo professionale saranno premiati coloro i quali riusciranno a mantenere un profilo basso. La sovraesposizione, in qualunque ambito, non è mai un fattore positivo. Pertanto, cercate di essere un po’ più cauti e furbi nel relazionarci con il prossimo.

Toro. Il Sole occupa il vostro domicilio, pertanto, questa giornata sarà caratterizzata dall’abbondanza e dalla forza. Se state pensando di cominciare delle nuove attività, questa è l’occasione giusta. Anche dal punto di vista personale, il periodo è positivo per allargare il vostro raggio di conoscenze.

Gemelli. L’Oroscopo del 28 aprile 2021 denota una giornata all’insegna delle novità. I rapporti di coppia stanno vivendo un momento molto positivo. Per quanto riguarda le storie appena nate, invece, potrebbero arrivare ad una svolta. Non abbiate paura di rischiare e di mettervi in gioco.

Cancro. Periodo da prendere con le pinze. Il pianeta che vi domina in questo periodo è Marte. Quest’, dunque, vi rende particolarmente suscettibili e permalosi. Sarà molto semplice perdere le staffe dinanzi i confronti con persone che hanno opinioni diverse dalle vostre, pertanto, state attenti.

Leone. Qualche piccola polemica in campo sentimentale potrebbe turbare il vostro stato d’animo. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo irruenti nel manifestare il vostro punto di vista. Accettate i consigli e le critiche costruttive. Quelle volte solo a demolire, invece, lasciatevele scivolare addosso.

Vergine. Siete in un momento molto positivo e proficuo per quanto riguarda il lavoro. La fortuna vi assiste, pertanto, se dovete fare delle scelte, meglio sbrigarsi. In campo sentimentale, invece, prendere delle decisioni potrebbe essere un po’ più difficile in quanto la ragione dovrà vedersela anche con il cuore.

Previsioni 28 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il vostro essere troppo puntigliosi e precisi potrebbe generare delle discussioni. Specie in campo sentimentale è opportuno lasciare al partner i suoi spazi, altrimenti si potrebbe ottenere l’effetto contrario. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sono favoriti coloro i quali lavorano in autonomia.

Scorpione. La Luna nel segno vuol dire una sola cosa per voi: passione. In questo periodo siete un centrifugato di emozioni, pronte a travolgere tutto quello che troverete sul vostro cammino. I rapporti di coppia sono favoriti, ma cercate di essere sempre onesti e sinceri con il partner.

Sagittario. Momento di stallo per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di risposte, esse potrebbero tardare ad arrivare. Ad ogni modo, non battete la fiacca e continuate a lottare. In amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Non dateci peso e non serbate rancore.

Capricorno. Buon momento per cominciare un nuovo progetto. L’Oroscopo del 28 aprile 2021 esorta i nati sotto questo segno a darsi da fare e a non perdere la speranza. In amore potrebbe esserci qualche complicazione. Se un rapporto non funziona, non è più il caso di perderci del tempo.

Acquario. Sarà davvero difficile per le persone che vi circondano annoiarsi. In questo periodo vi sentite pieni di energia e di spirito d’iniziativa. Sarete in grado di trainare le altre persone e coinvolgerle in tutto quello che farete. Per quanto riguarda il lavoro, invece, approfittatene per fare richieste, siete dotati di tanto carisma e sarà impossibile dirvi di no.

Pesci. Oggi ci sarà una forte tendenza a lasciarvi suggestionare dagli eventi. Cercate di mantenere un equilibrio e di non apparire troppo stralunati. Il flusso di Nettuno si farà sentire parecchio e questo potrebbe generare la nascita di polemiche e discussioni in campo sentimentale.