Lutto per Gabriel Garko, muore suo padre, il messaggio dell’attore: “Fai buon viaggio” (FOTO)

In queste ore, Gabriel Garko ha fatto un tristissimo annuncio in quanto ha comunicato un grave lutto. Sua padre Claudio Oliviero, purtroppo, è venuto a mancare in queste ore. L’attore ha svelato la notizia direttamente sul suo profilo Instagram.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza da parte di tutte le persone care e vicine al protagonista. Vediamo nel dettaglio quali sono state le parole dell’attore e cosa è accaduto.

L’annuncio del lutto di Gabriel Garko

Gabriel Garko sta vivendo il grande lutto legato alla perdita di suo padre. Un po’ di settimane fa, nel corso di un’intervista, l’attore aveva annunciato che questo fosse un periodo molto difficile per lui. Il motivo risiedeva nel fatto che suo padre non stesse bene e stesse combattendo contro una malattia. Il giovane non è mai voluto entrare troppo nel merito della vicenda, in quanto non ha mai amato rendere pubbliche le sfaccettature inerenti la sua vita privata.

Ad ogni modo, questa volta ha deciso di rendere partecipi i fan di quanto accaduto, anche perché la notizia sarebbe trapelata nel giro di pochissimo tempo dai giornali. Per tale motivo, l’attore ha pubblicato un post su Instagram contenente quattro fotografie. In ciascuna di esse è immortalato un momento importante per la famiglia di Garko. Al di sotto di tale post, poi, il protagonista ha aggiunto una brevissima frase in cui ha salutato suo padre e gli ha augurato buon viaggio. (Continua dopo il post)

I messaggi delle persone care

Dopo l’annuncio del grave lutto, moltissimi sono stati i messaggi di vicinanza e affetto per Gabriel Garko. Tra i vari commenti, infatti, sono subito saltati all’occhio i messaggi di Eva Grimaldi, donna a cui l’attore è profondamente legato da anni. Anche Rosalinda Cannavò ma mostrato la sua vicinanza al suo amico. Ricordiamo che tra i due c’è stato un finto fidanzamento volto a mascherare l’omosessualità dell’attore.

Proprio in merito a questo tema, un po’ di tempo fa, Gabriel aveva raccontato come avessero reagito i suoi genitori alla scoperta del suo orientamento sessuale. Garko, infatti, è venuto allo scoperto pubblicamente solo lo scorso ottobre. I suoi genitori gli sono sempre stati accanto e non hanno mai criticato le sue scelte di vita. Specie suo padre è sempre stato comprensivo e aperto ad accogliere ogni decisione di suo figlio.