Stefania Orlando, brutto gesto contro Giulia Salemi: ecco perché ha pubblicato la foto di Pierpaolo ed Elisabetta (FOTO)

In queste ore, Stefania Orlando si è resa protagonista di un gesto un po’ sgradevole verso Giulia Salemi. L’influencer è stata ospite a L’Isola dei famosi per difendere sua madre Fariba. Proprio mentre la dama si trovava in studio, però, Stefania ha pubblicato un post alquanto inaspettato su Twitter.

Nello specifico, la protagonista ha mostrato l’immagine del bacio che si sono scambiati Elisabetta e Pierpaolo mentre erano nella casa del GF Vip. Tale gesto ha scatenato il caos, al punto che l’ex conduttrice Rai ha dato una spiegazione.

La spiegazione del gesto di Stefania Orlando

Ieri sera, Stefania Orlando ha pubblicato l’immagine di un bacio che si sono scambiati Elisabetta e Pierpaolo e in molti ci hanno visto una stoccata contro Giulia Salemi. Il rapporto tra l’influencer e l0ex velino è sulla bocca di tutti e in molti stanno provando in tutti i modi ad ostacolare o criticare la loro storia. Tra di loro potrebbe esserci anche la Orlando. Dopo il tweet, infatti, in molti hanno accusato la donna di voler seminare zizania tra Pretelli e la Salemi.

Ad ogni modo, Stefania ha voluto chiarire tutta la situazione. L’ex gieffina ha pubblicato lo scatto subito dopo che Gilles Rocca si è rifiutato di fare la prova all’Isola dei famosi, che prevedeva il bacio in apnea con Francesca Lodo. Stefania, allora, nell’assistere a tale scena, ha voluto sbloccare un ricordo a tutti i telespettatori del reality show. Il suo pensiero, infatti, è andato subito al bacio di fuoco che si diedero i “Gregorelli” quando erano nella casa più spiata d’Italia. (Continua dopo il post)

La “non” reazione di Giulia Salemi

Con questo gesto, dunque, Stefania Orlando non ha voluto mandare nessuna frecciatina a Giulia Salemi, che proprio in quel momento si trovava in diretta su Canale 5. Ad ogni modo, anche dopo il chiarimento da parte della donna, in molti continuano a non vederci chiaro. Diversi utenti, infatti, ritengono che la Orlando abbia voluto cogliere la palla al balzo per far stizzire un po’ la sua ex compagna d’avventura. In ogni caso, Giulia non è minimamente intervenuta sulla vicenda.

La Salemi, infatti, si è concentrata solo sulla difesa di sua madre. Durante la puntata di ieri del reality show di Canale 5 si è scagliata duramente contro alcuni naufraghi accusandoli di aver mancato di rispetto a Fariba. A finire nel mirino ci sono stati, soprattutto, Valentina Persia e Gilles Rocca.